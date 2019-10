Qualità dell' aria | nessuna emergenza a Pozzallo

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano - è l’anno della verità. Ettore Messina il demiurgo per il salto di Qualità in Europa : Per l’Olimpia Milano questa può essere la stagione della svolta non solo a livello italiano, dove peraltro ha vinto tre degli ultimi sei campionati, due Coppe Italia nel 2016 e tre Supercoppe consecutive dal 2016 al 2018, ma soprattutto a livello europeo. La prestazione contro Brescia nella seconda giornata di Serie A, partita persa dall’A|X Armani Exchange soprattutto in virtù di un disastroso 2 su 21 dall’arco dei tre punti, non è un bel ...

Com’è la Qualità delle chiamate di WhatsApp - Facebook Messenger e altre in Italia? Ecco i dati di Opensignal : Opensignal ha appena pubblicato un report estremamente interessante che permette di misurare il grado di qualità delle chiamate vocali effettuate attraverso le app più popolari, tra cui WhatsApp, Skype, Messenger di Facebook e altre. Il report ha preso in esame i feedback inviati dagli utenti dal 1 giugno al 30 agosto 2019. In questi 90 giorni di raccolta, Opensignal ha catalogato il feedback proveniente da quasi 24 milioni di dispositivi mobile ...

Mafia : Messina (Dac) - 'alcuni 'stiddari' trasferiti al Nord - salto di Qualità dell'azione criminale' : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - "Sono rimasto un po' sorpreso dalla rinnovata offensività di questa organizzazione perché ho vissuto l'epoca in cui la Stidda veniva data per spacciata. Io ho visto nascere la Stidda alla fine degli anni Ottanta e all'inizio degli anni Novanta, ho assistito allo scontr

Migliori soundbar : guida all’acquisto 2019 delle casse per TV di Qualità : Eravate proprio a caccia delle Migliori soundbar? Siete capitati nel posto giusto. Abbiamo deciso di stilare per voi una guida all'acquisto 2019 dei modelli più appetibili, anche in rapporto al prezzo proposto. Chi di voi ha di recente acquistato una mega TV può essersi reso conto che la qualità audio non è come se l'aspettava: non avendo la ben che minima intenzione di tempestare il proprio soggiorno di cavi e fili di ogni genere, avete ...

Gli “artigiani della Qualità” sono già pronti : in tv il primo spot sul Natale arriva a settembre : Le feste arrivano in anticipo di tre mesi in tv. Non abbiamo fatto in tempo a salutare l’estate, che ecco le prime pubblicità sul Natale. Sì, avete capito bene: ieri, 24 settembre, Canale 5 ha trasmesso la prima pubblicità a tema natalizio, con l’abete addobbato a festa e le lucette scintillati a fare da contorno e la musichetta di Santa Claus in sottofondo. No, non è stato un errore: il messaggio pubblicitario di una nota marca di ...

Amore della vita - ecco qual è la Qualità più importante per trovarlo : Ricordate le nove stagioni della sitcom statunitense How I Met Your Mother? Ted, il protagonista, era il prototipo di una persona «innamorata dell'Amore» alla ricerca dell’anima gemella. Trascorre l'intera serie nel disperato tentativo di trovare una donna che diventi la madre dei suoi figli al punto da rendersi francamente irritante. Nonostante la sua ossessione va però ammessa un’indubbia capacità ...

F1 - GP Singapore 2019 : il nuovo ‘look’ della Ferrari funziona. Fondo e muso rinnovati per il salto di Qualità : Non c’è trucco e non c’è inganno. No, non si vuol parlare di prestigiatori o di maghi ma quanto hanno saputo fare in casa Ferrari, dopo quello che è emerso dalle qualifiche del GP di Singapore (quindicesima prova del Mondiale 2019 di F1), non è così lontano dalla magia. Sì perché questo round doveva essere quello da circoletto rosso per il Cavallino Rampante: pista ad alto carico aerodinamico e difficoltà in curva. A Budapest ...

La Settimana Europea della Mobilità dal 16 al 22 settembre. Iniziative e progetti per migliorare la Qualità della vita : 48 nazioni, 2982 città in tutta Europa e 101 municipi italiani. Sono gli impressionanti numeri delle adesioni alla European Mobility Week, la Settimana Europea della Mobilità, in corso dal 16 al 22 settembre. Alla diciottesima edizione la Settimana Europea della Mobilità continua a crescere e riscuotere consensi. Ogni città si è dotata di un lungo calendario di Iniziative create dalle amministrazioni cittadine con il coinvolgimento della ...

Formula 1 – Il Gp di Singapore non è a rischio smog : migliora la Qualità dell’aria dopo gli incendi dei giorni scorsi : Cessato l’allarme smog in vista del Gp di Singapore: gli incendi boschivi degli ultimi giorni avevano generato una nube tossica, diradatasi nelle ultime ore Gli incendi boschivi rappresentano un problema annuale della stagione secca in Indonesia. Essi vengono generati a causa degli agricoltori che bonificano la terra con tecniche illegali e, nei casi eccezionali come quello di quest’anno, rischiano di formare vere e proprie ...

In Malesia e in Indonesia sono state chiuse migliaia di scuole per la pessima Qualità dell’aria dovuta agli incendi : In Malesia e in Indonesia sono state chiuse migliaia di scuole – frequentato da almeno 1,7 milioni di studenti – a causa della pessima qualità dell’aria, dovuta ai fumi tossici dovuti agli incendi di alcune foreste a Sumatra e nel

Clima - decreto legge : piattaforma del governo sulla Qualità dell’aria : Una piattaforma per il contrasto ai cambiamenti Climatici e il miglioramento della qualità dell’aria sarà istituita alla presidenza del Consiglio presieduta dal premier. Lo prevede la bozza del decreto Clima che dovrebbe essere all’esame del prossimo Cdm. La composizione della struttura contempla, tra gli altri, il ministro dell’Economia, il ministro delle Infrastrutture, il ministro dello Sviluppo economico, il ministro per le ...

Esplosione in raffineria ENI - Arpa Lombardia : “Non rilevate alterazioni significative della Qualità dell’aria” : Questa mattina, alle ore 6.30, si è verificata un’anomalia in una sezione dell’impianto di gassificazione alla ENI di Sannazzaro de’ Burgondi (Pv) che ha provocato, riporta Arpa Lombardia, “un’Esplosione con conseguente emissione di fumo/vapore che è durata una decina di minuti. Secondo le notizie in nostro possesso, i VVF non hanno rilevato al momento dell’intervento fiamma attiva, non ci sono stati danni ...

F1 - GP Singapore 2019 : situazione critica per l’inquinamento. Scarsa visibilità e Qualità dell’aria : E’ decisamente critica la situazione in vista del prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1, previsto a Singapore. L’alto tasso di inquinamento, per via degli incendi boschivi in Indonesia, ha provocato un abbassamento drastico della visibilità e una forte criticità relativamente alla qualità dell’aria. Non è un caso che le autorità abbiano avvisato i gestori del Circus in merito alle condizioni ambientali. La presenza di ...