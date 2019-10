Pronostici Europei Under 21 | le quote di Sisal Matchpoint | 9 su 10 vedono l’Italia

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Esame importante per la nuova Italia21 guidata da Paolo Nicolato. Gli Azzurrini vanno in Irlanda per le qualificazioni ai prossimi21 del 2021 e, dopo il 5 a 0 al Lussemburgo, cercano conferme ma devono stare attenti agli irlandesi, reduci da tre vittorie consecutive con 7 reti segnate e solo una subita. Gli esperti didanno fiducia al, favorita a 2.00, per il successo dell’Irlanda capolista del Girone si sale a 3.75, il pareggio si gioca a 3.30. Nessun dubbio per gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto la vittoria azzurra. Nicolato ha convocato pezzi da novanta come Cutrone e Moise Kean che dovrebbero assicurare peso in attacco: il gol delè a 1.11 e gli analisti si aspettano una gara da Over 2.50, a 1.65 e da Gol, a 1.52.L'articolo21, ledi: 9 su 10l’Italia ...

