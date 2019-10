Premio ‘Penisola Sorrentina’ | al Teatro Eliseo XXIV edizione

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roma – Proclamati aldi via Nazionale a Roma i vincitori della 24esimadelnazionale ‘Penisola Sorrentina’, che si svolgera’ aldelle Rose di Piano di Sorrento il prossimo 26 ottobre. La manifestazione, nel cartello dei grandi eventi della Regione Campania, si conferma un appuntamento di rilievo per il mondo della cultura e dello spettacolo. Il, fondato nel 1996 dal poeta Sorrentino Arturo Esposito, e’ posto sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Mibact e dal Ministero dell’Interno. Sara’ uno speciale omaggio video introduttivo di Maurizio Costanzo a dare il via alla serata-spettacolo che a Piano di Sorrento portera’ nomi prestigiosi della cultura e dello spettacolo. Insieme con il direttore generale del, Mario ...

positanonews : Piano di Sorrento. Oggi la presentazione del Premio Penisola Sorrentina a Roma. Raffaele Lauro e Fabrizio d’ Esposi… -