Potete giocare Mortal Kombat 11 gratis fino al 14 ottobre | ecco come fare

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)11 è senza ombra di dubbio uno dei migliori picchiaduro ad incontri dell'attuale generazione. Una generazione che di fatto ha permesso la rinascita di un genere apprezzatissimo dagli appassionati, che hanno potuto mettere mano sulle nuove incarnazioni di saghe storicheTekken, Street Fighter e Soul Calibur, cosìpure su nuove ed eccellenti IP su licenza - prima fra tutte Dragon Ball FighterZ. Quella del sanguinolento e violentissimo franchise di NetherRealm Studios ha saputo convincere pubblico e critica su PC, PlayStation 4, Xbox One e addirittura Nintendo Switch grazie ad un roster di lottatori ricco, vario e in continua espansione, cosìpure a meccaniche di gioco che esaltano gli aspetti vincenti dei precedenti capitoli, smussandone i difetti e rinnovando una formula comunque collaudata. Tutti elementi di cui vi abbiamo parlato approfonditamente ...

OptiMagazine : Potete giocare #MortalKombat11 gratis fino al 14 ottobre: ecco come fare - larsevian : per ora la quarta si conferma la stagione migliore di Brooklyn 99 ma non potete giocare in questo modo con i miei s… - LaZenzara : NON POTETE ESONERARE IL MAESTRO MARCO GIAMPAOLO!COLUI CHE DETTÓ IL MOTTO 'MANTENGO IL POSSESSO E NON GLIELA DÓ!'E… -