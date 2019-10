Pomeriggio 5 | Giorgia Caldarulo Paparazzo | “Se stavi con Damante…”

Pomeriggio5 - Megghi Galo su Giorgia Caldarulo : 'Mai mostrato interesse verso le ragazze' : Megghi Galo il 7 ottobre è intervenuta a Pomeriggio 5 per esprimere la sua opinione su Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. Nel salotto di Barbara d'Urso, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dipinto la nuova fiamma dell'influencer friulana come una donna interessata solamente alla notorietà. Tutto è iniziato nei giorni scorsi, quando la 23enne su Instagram ha detto la sua sul nuovo flirt di Taylor Mega. Dopo le accuse di Erica Piamonte e del ...

Pomeriggio Cinque - Erica Piamonte attaccata da Giorgia : “È grezza” : Giorgia Caldarulo a Pomeriggio 5 critica duramente Erica Piamonte Oggi Barbara d’Urso, nella seconda parte di Pomeriggio Cinque, ha intervistato Giorgia Caldarulo, la quale ha fatto molto discutere in questi giorni per via di alcune foto pubblicate sul settimanale Nuovo in cui è stata sorpresa a baciare Taylor Mega. E oggi la ragazza ha confermato finalmente di aver iniziato una frequentazione con la influencer. Ma non è finita qua perchè ...

Giorgia Caldarulo a Pomeriggio 5/ Replicherà alle accuse di Erica Piamonte? : Giorgia Caldarulo, la nuova fiamma di Taylor Mega, ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5. Replicherà ad accuse e sospetti?