Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) È, dirigente del Pd e presidente della Provincia di Milano dal 2004 al 2009. Era malato da tempo, colpito dalla malattia, raccontano fonti a lui vicine, durante gli anni delle inchieste che lo avevano visto coinvolto. Lascia due figli, Simone e Ilaria. “Sono convinto che le cure, che mi danno tanta sofferenza, avranno ragione delle lungaggini della giustizia e mi consentiranno di vedere riconosciuta la mia piena innocenza anche sul piano contabile, perché ricordo che la giustizia penale mi ha già riconosciuto innocente”, sono state le ultime parole dirilasciate in una lunga intervista tra pubblico e privato all’Adnkronos che suonano beffarde. Il tempo non è sempre galantuomo e il cancro contro cui combatteva da un anno non gli ha lasciato scampo. Insegnante e assicuratore prima di dedicarsi allaa tempo pieno,è ...

Corriere : Il taglio dei parlamentari, gli sberleffi 5 Stelle e il «lutto» dem - Noovyis : (Politica in lutto. È morto Filippo Penati) Playhitmusic - - andreafin8 : È #morto Filippo #Penati, ex presidente della #Provincia di #Milano. Era malato da tempo #Lutto #Politica -