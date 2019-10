Polemica negli USA | bimbo di 9 anni incriminato per 5 omicidi

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)Stati Uniti, dopo la decisione di un procuratore dell’Illinois di incriminare un bambino di 9per 5. Ilè accusato di avere dato fuoco intenzionalmente ad una casa mobile lo scorso 6 aprile, sapendo che all’interno vi erano delle persone. Nell’incendio sono morti 2 adulti di 69 e 34, e 3 bambini tra uno e 2, mentre altre 2 persone sono riuscite a mettersi in salvo. L’identità del piccolo non è stata resa nota. “E’ stata una decisione difficile”, ha spiegato il procuratore della contea di Woodford, Greg Minger, citato dal quotidiano locale Journal Star, che per primo ha diffuso la notizia. In Illinois esistono tribunali minorili fin dal 1890, ma la giovane età dell’imputato pone comunque dubbi sulla sua imputabilità: per legge, avendo meno di 10, il bambino non può essere arrestato e non ...

