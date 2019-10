PlayStation 5 | la nuova console di Sony uscirà a fine 2020

Fonte : agi

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Adesso è ufficiale: la PlayStation 5 sarà in vendita dalladel, probabilmente dal mese di novembre. A comunicare la notizia, dopo mesi di rumor della stampa di settore, è stata la stessa Sony attraverso un ampio articolo in esclusiva sulla rivista americana Wired e a un comunicato sul suo blog aziendale. La quinta incarnazione della piattaforma per videogame di maggior successo arriva dopo sette anni esatti dall'uscita della PlayStation 4 che, a sua volta, aveva sostituito la PlayStation 3 dopo che questa era sul mercato da sette anni. Dal suo arrivo nei negozi nel 2013, Ps4 ha totalizzato oltre 100 milioni divendute, vincendo cin ampio margine la sfida dellecasalinghe di questa generazione e lasciando dietro per volumi di vendita sia Xbox One che Nintendo Wii U (e poi anche Switch). Non stupisce quindi che tutti gli occhi degli appassionati e degli ...

