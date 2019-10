Pioli nuovo tecnico del Milan tifosi scettici? uno stimolo in più

Serie A : è ufficiale - Stefano Pioli nuovo allenatore del Milan : E' ufficiale, Mancava solo l'annuncio, adesso c'e' anche quello: Stefano Pioli e' il nuovo allenatore del Milan.

Calcio - Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan. Firmato un contratto biennale : Ora è ufficiale: Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan. Dopo l’esonero di Marco Giampaolo avvenuto ieri, i rossoneri ripartono dal tecnico di Parma, che questa mattina ha Firmato un contratto biennale da circa due milioni di euro a stagione. Dopo la presentazione alla stampa, Pioli andrà a Milanello questo pomeriggio per incontrare i giocatori e dirigere il primo allentamento. La sua ultima esperienza in panchina era stata la scorsa ...

Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan - curriculum e modulo : Marco Giampaolo esonerato, Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan. In casa rossonera è scattata l’ennesima rivoluzione, e dopo due giorni di riflessione la dirigenza ha deciso di voltare pagina affidando la panchina all'ex allenatore di Lazio, Inter e Fiorentina. Una scelta che premia il carattere schivo (ma non remissivo) di un uomo che ha sempre amato più il dialogo delle urla, più il confronto con lo ...

