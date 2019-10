Pesaro | madre faceva prostituire le figlie in cambio di ricariche telefoniche o pochi euro

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Lavinia Greci È accaduto nel Pesarese e i fatti risalirebbero al 2015, quando due sorelle minorenni, indi cifre risibili, si prostituivano con due anziani, tutti finiti a processo. Per le ragazze anche una frase in codice: "Ci vediamo al numero 5" Due anzianino sesso con due sorelle minorenni indi somme esigue o di qualche ricarica al cellulare. È accaduto a Pietrarubbia, in provincia die a finire a processo, secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, sono stati in diversi, tra cui anche i genitori delle presunte vittime, accusati di induzione alla prostituzione. Ma con l'accusa di sfruttamento della prostituzione minorile davanti al tribunale di Ancona, ieri è stato il giorno delle richieste di pena nei confronti dei due anziani imputati, entrambi originari del paese nel Pesarese. Per la sentenza bisognerà attendere il 5 dicembre, ...

DanteLeopardi : Pietrarubbia, madre fa prostituire le figlie. Alla sbarra - il Resto del Carlino