Penati : Mirabelli - ‘da lui sempre politica innovativa’ : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – ‘Filippo ci ha lasciato. Era tanto che non ci vedevamo e nell’ultima sua stagione politica avevamo tanto discusso e litigato. Ma tra noi non sono mai venuti meno stima e rispetto. Un uomo intelligente, dalle grandi qualità umane, capace di pensare alla politica in modo sempre innovativo”. Lo afferma Franco Mirabelli, senatore milanese e vicecapogruppo del Pd al Senato.“Ci mancheranno ...