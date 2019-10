Paroldo | evasa la donna che uccise il marito Ai giudici disse | “Mi comprò per 500mila

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Èdagli arresti domiciliari Assunta Casella, condannata a 21 anni per l'omicidio delSeverino Viora, ucciso a(Cuneo), nel giugno 2016. Laaveva riferito a più riprese come il, più anziano di lei di 20 anni, l’avesse comprata per 500 mila lire dalla sua famiglia d’origine quando aveva 14 anni.

