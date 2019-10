“Pantani è stato ucciso” | le nuove clamorose rivelazioni di Fabio Miradossa VIDEO

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) “Io ho patteggiato quando ho visto che il pubblico ministero e i giudici non volevano la verità. In quel periodo Marco veniva solo da me, non rischiava che nessuno lo veniva a sapere. Marco non è morto per la cocaina, Marco èucciso, non so perchè all’epoca giudici e polizia non sono andati fino in fondo. Io sono convinto che Marco quando èucciso era anche lucido. Al 100% non ha fatto uso di droghe al Residence Le Rose, dobbiamo vedere chi l’ha messa quella cocaina nella stanza, Marco non sniffava la droga, la fumava soltanto, in quella stanza c’erano tracce di chi la tirava. Quindi chi ha creato quelle scene non era informato bene, tracce di chi fuma crack non ce ne sono. C’è una pallina a terra, una striscia creata su un foglio di carta dell’albergo. Chi fuma crack usa bottiglie di plastica. Pantani èucciso. Marco aveva prelevato ...

Eurosport_IT : 'Marco #Pantani non è morto per cocaina. Marco è stato ucciso. Magari per sbaglio, ma è stato ucciso' ?? Un' interv… - redazioneiene : “Marco Pantani è stato ucciso”. Lo spacciatore del Pirata racconta in esclusiva ad Alessandro De Giuseppe una stori… - redazioneiene : TRA POCO A LE IENE “Marco Pantani è stato ucciso”. Non perdetevi l'intervista esclusiva allo spacciatore del Pirata… -