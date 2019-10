Palladino annuncia l’addio al calcio | “è stato bellissimo” | adesso un nuovo ruolo

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Raffaele, classe 1984, lascia il. L’ex attaccante hato la sua decisione pubblicando un post su Instagram. “E’un viaggio. Un viaggio bellissimo, meraviglioso, indelebile. Mi porto in ogni ricordo momenti speciali: i compagni, i tifosi, gli allenatori, gli abbracci a ogni gol, le gioie, le delusioni, gli stadi pieni, la mia famiglia sempre accanto, le emozioni condivise con chiunque io abbia avuto la fortuna di incrociare in questo percorso. Dalla prima all’ultima, dal sogno di un ragazzino che voleva fare il calciatore fino alla realta’, piu’ bella di quanto potessi anche solo immaginare. Voglio dire GRAZIE, a tutti e per tutto. Alle societa’, ai tifosi, alla mia famiglia, ai dirigenti, ai compagni, agli amici, a chi ho incontrato anche solo da avversario, al mio agente Giuseppe Riso, a tutti quelli con cui ...

