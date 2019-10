Padova : al via progetto per dare lavoro a 150 migranti (2) : (AdnKronos) - Al Comune di Padova spetta il ruolo di referente a livello provinciale, mentre il Consorzio Veneto Insieme svolge il ruolo di coordinamento operativo e di monitoraggio dell’andamento degli inserimenti lavorativi attraverso percorsi di affiancamento alle persone inserite e all’azienda.

Padova : al via progetto per dare lavoro a 150 migranti : Padova, 9 ott. (AdnKronos) – Parte un intervento straordinario nell’ambito del Fondo di Solidarietà, con obiettivo l’integrazione lavorativa dei migranti. Gli enti promotori del Fondo, ossia Fondazione Cariparo, Diocesi di Padova, Comune di Padova, Veneto lavoro, e Camera di Commercio di Padova hanno definito un’iniziativa con Confcooperative Veneto e Legacoop Veneto, per attivare percorsi di inserimento lavorativo ...

Padova : Ostellari (Lega) - ‘Comune chiuda il centro islamico di via da Montagnana’ : Padova, 1 ott. (AdnKronos) – ‘Non puoi integrare a tutti i costi chi vuole disintegrare le nostra Comunità. Gli italiani lo hanno capito da un pezzo. La sinistra ci arriverà mai? Nel frattempo si ripetono fatti vergognosi come quelli accaduti a Padova, dove l’imam di una moschea, che non ha nemmeno i requisiti di legge per dirsi tale, è stato arrestato per violenze su minori. A seguito di questo episodio, chiedo ...