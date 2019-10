Oroscopo fine settimana 12-13 ottobre | Ariete pieno di fantasia | Leone entusiasta

Oroscopo dal 7 al 13 ottobre. La luna piena illumina il cielo alla fine della settimana : ARIETEQuando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Ed è proprio il caso di dirlo, caro Ariete, perché in questo periodo il transito di Marte in opposizione ti ha acceso di una nuova grinta, il più delle volte sollecitata da “stimoli” esterni che non sempre remano a tuo favore. L’importante però, è tirare fuori l’energia necessaria a reagire e, in alcuni casi, a rimandare al ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi (5 ottobre 2019) e del fine settimana : Oroscopo weekend Paolo Fox: le previsioni di oggi, 5 ottobre, e di tutto il fine settimana Dal numero speciale di DiPiù “Stellare” dedicato allo zodiaco di tutto il nuovo mese, sveliamo in questo articolo alcune piccole indicazioni generali relative alle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox del fine settimana (di oggi, sabato 5 ottobre 2019, ma anche di domani, domenica 6), per ognuno dei dodici segni. Dubbi in amore per ...

L'Oroscopo di lunedì 30 settembre : ottimo fine mese per Gemelli - Vergine e Pesci : Le previsioni zodiacali della giornata di lunedì 30 settembre si rivelano molto positive per i nati sotto il segno dei Gemelli, soddisfatti della loro vita mai come in questo momento. Ottima giornata anche per Vergine e Pesci, favoritissimi nei rapporti amoroso-sentimentali. Le previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): dopo un periodo di lotta arriverà finalmente un po' di serenità con un momento di grandi emozioni e ...

Oroscopo del fine settimana - 28 e 29 settembre : Venere sottotono - Pesci riflessivo : Il fine settimana è finalmente arrivato, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate conclusive del mese? Saranno due giornate leggermente sottotono per la Vergine, per la quale già durante le giornate precedenti è iniziato un buon momento di recupero riguardante tanto l'amore quanto gli affari. Sarà un periodo faticoso per il Cancro, mentre i Pesci preferiranno ritagliare dei momenti solo per sé e riordinare le idee. ...

Oroscopo Branko del fine settimana prossimo (28 e 29 settembre) : Paolo Fox, Oroscopo weekend prossimo: previsioni sabato 28 e domenica 29 settembre Anche per l’ultimo fine settimana di settembre 2019 (sabato 28 e domenica 29) le previsioni dell’Oroscopo di Branko le riprendiamo dal suo libro dal titolo “Calendario Astrologico 2019”, nel quale è presente lo zodiaco di tutto l’anno (noi ci limitiamo, ovviamente, a riportare solo piccole informazioni relative, appunto, ...

Oroscopo Paolo Fox ultimo fine settimana di settembre (28 e 29) : Paolo Fox: previsioni Oroscopo del prossimo weekend, sabato 28 e domenica 29 settembre Anche per l’ultimo fine settimana del mese di settembre 2019 (sabato 28 e domenica 29), le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox le riprendiamo dal numero speciale di DiPiù denominato “Stellare”, uscito in edicola all’inizio del mese con le previsioni fino a giorno 30 (noi ci limitiamo a riportare, ovviamente, solo piccole ...

L'Oroscopo del fine settimana dal 27 al 29 settembre : Cancro riflessivo - Vergine dolce : L'oroscopo del fine settimana approfondisce l'entrata di Luna prima in Vergine e poi in Bilancia. Una Luna riservata, che ama ma non lascia trasparire le emozioni, passando in Bilancia diventa più disinvolta e carica di emozioni, grazie anche alla congiunzione che si va a formare con Mercurio, Venere e Sole. Una gran voglia di amare sarà soddisfatta soprattutto da Toro, Capricorno e Vergine nelle giornate di venerdì e sabato, Acquario, Gemelli e ...

Branko - Oroscopo fine settimana : previsioni weekend 21-22 settembre : oroscopo di Branko del weekend prossimo, 21 e 22 settembre 2019: le previsioni astrologiche Anche per il penultimo fine settimana di settembre (sabato 21 e domenica 22) le previsioni dell’oroscopo di Branko le sveliamo riprendendole dal libro “Calendario Astrologico 2019”, nel quale è presente lo zodiaco di tutto l’anno (noi ci limitiamo, ovviamente, a riportare giusto qualcosina relativa ai prossimi giorni, per ogni ...

L'Oroscopo del fine settimana dal 20 al 22 settembre : Capricorno empatico - Toro fiducioso : L'oroscopo del fine settimana dal 20 al 22 settembre, studiando i transiti planetari favorevoli, punta un riflettore sulla vitalità e le buone occasioni di ciascun segno zodiacale. Spetta a tutti i simboli prendere al volo alcuni consigli benefici, intravedendo uno spiraglio di felicità nella solita routine e rendendo il fine settimana davvero indimenticabile. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Oroscopo del weekend Ariete: una ...

Paolo Fox - Oroscopo fine settembre : previsioni prossime settimane : oroscopo di Paolo Fox fino al 30 settembre 2019: le previsioni zodiacali della fine del mese Dal numero speciale di DiPiù “Stellare” di settembre, sveliamo in questo articolo alcune piccole informazioni generali relative alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dell’ultima parte del mese di settembre 2019 (fino a lunedì 30), per ognuno dei dodici segni. Periodo di forza per i sentimenti, per coloro che sono della ...

Oroscopo Branko fino al 30 settembre : le previsioni di fine mese : Branko, Oroscopo di fine settembre 2019: le previsioni zodiacali fino a lunedì 30 Dal libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, sveliamo alcune piccole indicazioni generali relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko della fine di settembre, quindi delle prossime due settimane, con informazioni per ciascuno dei dodici segni, relative allo zodiaco fino a lunedì 30. Un po’ di nervosismo serpeggia per coloro ...

Oroscopo Branko : previsioni fine settimana del 14-15 settembre : Branko, Oroscopo weekend prossimo: previsioni del fine settimana (sabato 14 e domenica 15 settembre) Anche per il secondo fine settimana di settembre 2019 le previsioni dell’Oroscopo di Branko le riprendiamo dal suo libro dal titolo “Branko 2019, calendario astrologico”, nel quale è presente lo zodiaco di tutto l’anno, fino a dicembre. Domenica 15, ma anche lunedì 16, secondo l’Oroscopo di Branko del weekend, per ...

L'Oroscopo del fine settimana 7-8 settembre : Toro innamorato - Leone rilassato : Durante il weekend che va dal 7 all'8 settembre molti segni zodiacali preferiranno riposarsi e dedicarsi agli affetti, all'amore, come nel caso dei nativi Toro e Leone, mentre Vergine cercherà di togliersi dei dubbi dalla mente. Bilancia potrebbe essere geloso nei confronti del partner, mentre Pesci penserà esclusivamente a rilassarsi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo del fine settimana dal 7 all'8 ...

L'Oroscopo di domani venerdì 6 settembre da Ariete a Vergine : Cancro vola a fine settimana : L'oroscopo di domani venerdì 6 settembre 2019 è arrivato, ben disposto a mettere in chiaro l'Astrologia del giorno in oggetto. Oggi sulla 'cresta dell'onda' troviamo i sei simboli astrali relativi alla prima metà dello zodiaco. Nella fattispecie, trattasi ovviamente dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: vogliosi di sapere come evolverà il quinto giorno della corrente settimana? In tanti, come giusto che sia, avete curiosità - ...