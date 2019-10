Oroscopo del weekend dall' 11 al 13 ottobre | Cancro romantico | Vergine tranquilla

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Il decimo mese dell'anno continua ad avanzare: ilcompreso fra venerdì 11 e domenica 13vede previsioni dell'positive per molti e leggermente sfortunate per altri. In particolare l'Ariete si troverà ad affrontare un periodo in cui in amore sarà un po' restio, mentre coloro che sono nati sotto al segno delsaranno in preda al romanticismo. Giornate particolarmente tranquille per il segno della, senza eccessi né in amore né sul piano lavorativo: nonostante l'impatto con ilin arrivo possa sembrare sembrare difficoltoso, basterà stringere un po' i denti per riuscire ad abituarsi in pochi attimi....

