Omicidio stradale | ergastolo della patente a carabiniere che provocò incidente con l’auto

Genova - donna attraversa la strada con semaforo rosso : un motociclista la colpisce e muore. È accusata di Omicidio stradale : È il 19 gennaio, a Genova: una signora di 74 anni attraversa la strada sulle strisce pedonali con il semaforo rosso. In quel momento arriva uno scooter, guidato dal 30enne Federico Fontana che la colpisce e poi va a sbattere contro la ringhiera di metallo poco distante dal marciapiede, messa lì per proteggere i pedoni. Il giovane, di professione carrozziere, muore sul colpo. La donna viene ricoverata per settimane in rianimazione. Ora, a ...

Per la morte di Giuseppe Pennacchio e di Nicole c’è un indagato per Omicidio stradale : L’uomo di 55 anni che ieri sulla Torino-Pinerolo ha tamponato una Mini Cooper provocandone l’incendio, è stato denunciato per omicidio

X Factor - Michele Bravi dopo l'accusa di Omicidio stradale tornerà a cantare. Ecco dove : dopo una lunga assenza, il cantante lanciato dal talent Sky X Factor, Michele Bravi, sta per tornare ad esibirsi. Il 24enne si era infatti ritirato dalla scena, dopo il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio stradale per l'incidente avvenuto lo scorso Novembre, nel quale aveva perso la vita una

Omicidio stradale - la Consulta boccia l’automatismo della revoca della patente di guida : Come sempre la stagione “autunnale” è caratterizzata dall’evento delle Giornate di studio della Polizia Locale a Riccione, che, anche per questa edizione è particolarmente articolata nella tematica della materie professionali. Al fine di portare un giusto contributo all’iniziativa, per le sessioni di studio sull’Omicidio stradale, è interessante quanto modificato nel corso dell’anno 2019 dall’intervento della Consulta. La Legge 23.03.2016 n. 41, ...

Auto si ribalta - Lia muore a 20 anni : arrestato il fidanzato per Omicidio stradale : Una ventenne inglese di origini sorrentine, Lia Lou Di Massa, è morta in seguito a un incidente stradale verificatosi a poche centinaia di metri dal centro della cittadina costiera. È una ragazza di 20 anni di nazionalità inglese ma di origini di Massa Lubrense, Lia Di Massa, la vittima dell’incidente stradale verificatosi questa mattina alle prime luci dell’alba sulla provinciale Sorrento-Massa Lubrense. \\La giovane, dopo aver trascorso ...

