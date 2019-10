Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Ci sono un renziano, un neozelandese “squalo” dei media e un veneto emergente. Ma chissà che non la spunti l’ex ferrarista. È la terna (allargata) per corsa alla poltrona più ambita nel mondo dello sport italiano nei prossimi anni, quella del capo di2026. Laall’della Fondazione (privata) che gestirà quasi 1 miliardo di euro messo a disposizione dal Cio per organizzare i Giochi invernali entra nel vivo: la società americana Spencer Stuar ha individuato una short list di tre candidati, da cui i vari enti che fanno parte del Comitato organizzatore dovrebbero scegliere. Ma non è detto che il Ceo esca da questa terna. “Si tratta comunque di tre persone che dovunque caschi, caschi bene”, ha detto il sindaco di, Beppe Sala. In realtà chi si aspettava un nome clamoroso, in grado di mettere tutti d’accordo con un pedigree ...

Noovyis : (Olimpiadi Milano-Cortina, caccia al manager per il ruolo di amministratore delegato: c’è una terna di candidati (p… - News24Italy : #Olimpiadi: nome Domenicali torna in short-list Milano-Cortina, irritazione Spadafora - fisco24_info : Olimpiadi: nome Domenicali torna in short-list Milano-Cortina, irritazione Spadafora : Ambienti Coni, 'su scelta c… -