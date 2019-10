Nuovi parcheggi a Palermo | la Regione stanzia 80 milioni

Fonte : direttasicilia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Non soloe Catania riceveranno finanziamenti per la costruzione di nuove infrastrutture, nell’elenco ci sono anche altri comuni come Agrigento, Marsala, Trapani, Partinico. La parte più corposa riguarda però i due capoluoghi piu Grandin. Giungono, infatti, 50di euro per la realizzazione die 23a Catania. L’assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone ha firmato i decreti che concedono i finanziamenti per la realizzazione delle opere e ha scritto ai Comuni per chiedere i termini di presentazione dei progetti esecutivi, che dovranno arrivare entro 60 giorni. “A– annuncia Falcone – sono stati assegnati quasi 50– cui si sommano oltre 100di investimenti privati – per costruire idi piazza Boiardo (vicino alla stazione Notarbartolo), via De Gasperi, piazza Don ...

virginiaraggi : ?? AL VIA LAVORI IN PIAZZA SEMPIONE Lavori per rendere più sicuro il trasporto pubblico in zona Piazza Sempione, ne… - TramloversPa : 4 Nuovi parcheggi a Palermo, assegnati i decreti di finanziamento - GirolamoNavarra : RT @PalermoToday: Piano parcheggi, assegnati 50 milioni a Palermo: scatta countdown per i progetti -