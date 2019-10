Non sono di Isabella Noventa le ossa trovate ad Albarella

Le sigarette elettroniche? No - Non sono innocue. Ecco perché : (foto: Getty Images) Lo status delle sigarette elettroniche, dal loro arrivo sul mercato e tra i consumatori, a oggi è cambiata. Se inizialmente, almeno per molti, l’idea era che fossero prodotti sicuri, e di certo meno dannosi delle tradizionali bionde, ultimamente la loro immagine è stata di certo ridimensionata. Lo hanno fatto negli anni gli studi che si sono accumulati sulla sicurezza delle sigarette elettroniche, pur tra tutti i ...

Bonucci confessa : “A 14 anni sono stato vittima di bullismo - Non ne ho mai parlato” : E’ un tema purtroppo comune, specie di questi tempi: quello del bullismo. Ma se chi ne parla è una persona conosciuta, magari esempio per tanti bambini, può rappresentare sicuramente un importante aiuto nel combatterla. Ad affrontare il tema, perché coinvolto in prima persona, è il difensore della Juve Leonardo Bonucci. Il calciatore bianconero ha deciso di firmare, insieme al giornalista di Gazzetta Francesco Ceniti, un romanzo sul ...

Migranti : Di Maio - ‘soluzione sono rimpatri Non redistribuzione’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Per me la soluzione non è la redistribuzione, ma fare i rimpatri. Per quello servono accordi, e noi stiamo riducendo da due anni a quattro mesi i tempi per i rimpatri”. Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì. “Con Tunisia, Marocco e Algeria gli accordi c’erano, ma non erano ratificati, e comunque le procedure per stabilire chi deve tornare indietro e chi puo’ restare vanno fatte ...

Carcere agli evasori - Gualtieri : “Non ci sono misure allo studio”. Bonafede : “Falso - c’è proposta nel governo” : “Carcere agli evasori? Non sono allo studio misure di questo tipo, ma interventi più efficaci di contrasto all’evasione e alle frodi partendo dallo sfruttamento delle tecnologie esistenti”. Lo ha chiarito il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in audizione congiunta delle commissioni Finanze di Camera e Senato. Nel pomeriggio è arrivata la replica del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: “Nel governo ...

TONY COLOMBO E TINA RISPOLI/ 'Sono indagato - sto pagando errori che Non ho commesso' : L'inchiesta sulle nozze di TONY COLOMBO e TINA RISPOLI hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati del fratello del sindaco De Magistris.

Migranti : cardinale Montenegro - 'Non sono morti per caso' : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) - "Non sono morti per caso. Il crocifisso si identifica con questi morti a mare. Quando Gesù è morto sulla croce non ha detto 'grazie' al Padre ma ha chiesto 'perché?'. Anche questi nostri fratelli hanno chiesto perché". E' la denuncia del cardinale di Agrigento Frances

Mezzogiorno di fuoco : rapina a mano armata in ufficio postale - Non ci sono feriti : Roma – Attimi di paura, a Mezzogiorno circa, in un ufficio postale in via di Santa Seconda, nella zona di Casalotti a Roma, dove un uomo a volto coperto e armato di pistola ha messo a segno una rapina. L’uomo con accento italiano, come riferito da personale e clienti dell’ufficio postale, in pochi minuti si e’ fatto consegnare il denaro delle casse per un totale di 2.500 euro e si e’ dileguato. Sul posto sono in ...

Memoji su Whatsapp - cosa sono e come farle anche se Non hai l'iPhone : Non ci basta più un emoji qualunque per rappresentare un'emozion, ma vogliamo metterci proprio la nostra faccia. Per questo Apple ha deciso di far evolvere le emoticon in Memoji, consentendo alla True Depth Camera dell'iPhone (dal modello X in poi) di trasformare il nostro volto in una rappresentazione animata. E, se all'inizio, sfruttavamo la fotocamera anteriore dell'iPhone per trasformarci in un animale o in un avatar ...

X Factor - Sfera Ebbasta : “Non sono cattivo!”. E su Mara Maionchi… : Sfera Ebbasta di X Factor contro chi lo giudica male: lo sfogo Sfera Ebbasta, dopo aver ottenuto un grandissimo successo con il suo ultimo album, vendendo migliaia di copie, è stato scelto come giurato di X Factor 2019. In tale circostanza il popolare rapper ha dimostrato a tutti di sentirsi assolutamente a suo agio in questo ruolo, facendo conoscere al grande pubblico anche un altro suo lato del carattere ben lontano dal ‘bad boy’. ...

Manovra - Gualtieri : “Daspo ai commercialisti e tassazione contante sono fake news. Manette agli evasori Non sono allo studio” : Il daspo ai commercialisti e la tassazione del contante sono “fake news”. E allo studio non c’è neanche il carcere per gli evasori. In audizione davanti alle commissioni Finanze il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, fa il punto sulla nascente legge di Bilancio e lamenta che “mi tocca ogni giorno smentire fake news”. Il daspo per i commercialisti, dice, “non esiste” e aggiunge che anche le ...

Dybala : 'Sono felice di essere alla Juve - dette cose Non vere durante il mercato' : Uno dei migliori giocatori in campo nel match fra Inter e Juventus è stato sicuramente Paulo Dybala. L'argentino sembra aver ritrovato quella brillantezza vista al primo anno di Juventus e allo stesso tempo ha la fiducia del nuovo tecnico bianconero Sarri, che lo ha schierato titolare nell'importante partita contro la squadra di Antonio Conte. L'argentino ha realizzato il primo gol bianconero stagionale grazie ad un gran tiro di sinistro che ...

Tumore alla prostata - il test non è sempre affidabile : "Livelli bassi Non sono necessariamente rassicuranti" : Il Psa è il test del sangue che misura l’antigene prostatico specifico. Valori elevati nell’esito di tale esame provano la presenza di un disturbo della ghiandola prostatica. Tuttavia, uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Jama Internal Medicine, condotto su più di 80mila uomini, dimostra

Matteo Renzi contro Conte e Pd : "Questi sono idioti - Non hanno capito che Non voglio far cadere il governo" : Matteo Salvini e Matteo Renzi per una volta sembrano essere d'accordo. Entrambi - con motivi differenti - sono interessati al referendum confermativo sul provvedimento che darà una sforbiciata ai parlamentari. Una misura per cui il leader della Lega starebbe facendo carte false affinché i suoi allea