Nobel per la chimica a tre scienziati per lo sviluppo di batterie a ioni di litio

Nobel per la Chimica 2019 assegnato a Goodenough - Whittingham e Yoshino : Il Nobel per la Chimica è stato assegnato a John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino “per lo sviluppo di batterie agli ioni di litio”. I tre scienziati hanno contribuito all’invenzione delle batterie oggi comunemente utilizzate nei telefoni cellulari, personal computer e auto elettriche aprendo la strada a fonti di energia diverse dai combustibili fossili. L'articolo Nobel per la Chimica 2019 assegnato a ...

I creatori delle batterie al litio hanno vinto il premio Nobel per la chimica : La settimana dei Nobel continua con il premio per la chimica. L’Accademia reale svedese delle scienze ha appena annunciato i vincitori: sono John B Goodenough, M Stanley Whittingham e Akira Yoshino, che si aggiudicano il prestigioso riconoscimento “per lo sviluppo di batterie al litio”. Questi dispositivi sono durevoli e leggeri e hanno capacità di immagazzinare energia da fonti rinnovabili. The 2019 #NobelPrize in Chemistry ...

Nobel per la Fisica 2019 : il Premio a un cosmologo e due planetologi - ad una nuova visione dell’Universo : Hanno aperto la strada ad una nuova visione dell’Universo e per questo l’Accademia reale svedese delle scienze gli ha assegnato il Premio Nobel per la Fisica del 2019: sono James Peebles, Michel Mayor e Didier Queloz, un cosmologo e due planetologi che hanno cambiato la nostra immagine del Cosmo. Le “scoperte teoriche in Fisica cosmologica” di Peebles e la “scoperta di un esopianeta in orbita attorno a una stella di tipo solare” di Mayor e ...

I 'mondi alieni' scoperti dai premi Nobel per la Fisica : Nel 1965 l'Universo era qualcosa di semplice, quasi "vuoto". Grazie al lavoro dei nuovi tre Nobel per la Fisica la nostra visione è completamente cambiata. James Peebles, canadese di 84 anni, è nato a Winnipeg nel 1935, e ha lavorato nell'Università americana di Princeton. Il suo lavoro ha contribuito alla predizione dell'esistenza della radiazione cosmica di fondo, la radiazione elettromagnetica che permea l'Universo e che viene ...

Nobel per la Fisica - Infn : “Peebles grande artefice della costruzione teorica che descrive l’universo” : “James Peebles è uno dei grandi artefici della costruzione teorica che descrive l’universo dalla sua origine alla sua evoluzione successiva, nota quale modello cosmologico del Big bang caldo. Cruciali, in particolare, sono stati i suoi apporti nella previsione e descrizione del ricordo visibile più antico del Big bang, la radiazione cosmica di fondo, trovata poi sperimentalmente dai premi Nobel Arno Penzias e Robert ...

Dalla cosmologia agli esopianeti. Chi sono i vincitori del Nobel per la Fisica 2019 : Lo so che la maggior parte di noi si aspetta un Premio Nobel per i viaggi nel tempo, l’invisibilità, il teletrasporto, passaggi di dimensioni, sogni realizzabili, eterna giovinezza e tecnologie alla san junipero. Mi spiace, ma anche per quest’anno vi dovrete accontentare delle serie tv. Il Nobel p

Nobel per la fisica a cosmologo Peebles e astronomi Mayor e Queloz : Il premio Nobel per la fisica è stato assegnato a James Peebles per le sue "scoperte teoriche nella cosmologia fisica" e congiuntamente a Michel Mayor e Didier per "la scoperta di un esopianeta in orbita attorno a una stella simile al sole". "Quest'anno il premio Nobel per la fisica ricompensa una nuova comprensione della struttura e e della storia dell'universo e la prima scoperta di un pianeta che orbita intorno a una stella simile al sole ...

Nobel per la Fisica : “Premiati gli studi nello spazio - è la nuova frontiera” : Il Nobel per la Fisica “premia studi realizzati nello spazio e non può essere altrimenti perché lo spazio è la nuova frontiera”. A sottolinearlo è stato Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera di Roma che proprio oggi al Miur ha presentato con la Fondazione Edoardo Amaldi – alla presenza del ministro Lorenzo Fioramonti e del presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia – la prima edizione del New Space Economy ...

