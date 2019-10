Neymar | 100 presenze con il Brasile | “C’è di tutto | dalle gioie ai dolori”

Brasile - Neymar tocca quota 100 : “non lo avrei mai immaginato. Paris Saint-Germain? Adesso sto bene” : L’attaccante brasiliano toccherà le 100 presenze in amichevole contro il Senegal, un traguardo importante che lo esalta Neymar Jr si prepara a toccare quota cento presenze con la maglia del Brasile, lo farà nell’amichevole che i verdeoro giocheranno a Singapore contro il Senegal. AFP PHOTO / Roman Kruchinin / Una partita importante che segna un traguardo davvero storico per il giocatore sudamericano, celebrato alla giovane età ...

Dalla Francia - Le10Sport : Juve-Neymar - ci sarebbe stata offerta da 100 milioni più Dybala : Nonostante il calciomercato si sia chiuso da più di 20 giorni, continuano ad arrivare interessanti retroscena di mercato riguardanti le principali società europee. Su tutte quelle più chiacchierate sono Barcellona, Paris Saint Germain e Juventus. Ad esempio la società catalana, per bocca del suo presidente Bartomeu, qualche giorno fa ha confermato la volontà di voler investire in estate su Neymar, tanto è che la dirigenza catalana avrebbe ...

Juventus-Neymar : secondo la BBC i bianconeri avrebbero offerto al Psg 100 mln più Dybala : Dopo la chiusura del mercato, come al solito, rimbalzano interessanti retroscena su presunte trattative che non si sarebbero concretizzate. Per quanto riguarda la Juventus, subito si è notato come la società torinese non sia riuscita ad effettuare alcune cessioni: si va dal mancato trasferimento di Dybala dapprima al Manchester United e poi al Tottenham, passando per quello di Mandzukic che era stato addirittura accostato al Barcellona. Inoltre ...

La BBC rivela l’offerta fatta dalla Juve per Neymar : 100 milioni più Dybala : La BBC rivela quanto aveva offerto la Juventus per portare in bianconero Neymar. 100 milioni più Dybala. Il club degli Agnelli aveva fatto questa proposta, ma anche la sua, come quelle di Barcellona e Real Madrid sono state rispedite al mittente. Dybala è stato accostato al caso Neymar fino alla partita della Juve contro il Napoli, quando, ai microfoni di Sky, Fabio Paratici ha definitivamente sciolto ogni dubbio e rassicurato i tifosi del fatto ...

L’Equipe – Il Real Madrid offre 100 milioni più James - Navas e Bale per Neymar : Mossa a sorpresa del Real Madrid che spiazza tutti e fa una super offerta per Neymar. Secondo quanto riporta la prima pagina dell’Equipe il club madrileno avrebbe offerto 100 milioni al Psg per il brasiliano, ma non basta. Sul piatto anche James Rodriguez, Bale e Navas per concludere l’acquisto di Neymar. Se dovesse andare a buon fine l’offerte del Real sarebbe la fine dei sogni del Napoli che dopo mesi di attesa e ...

Dalla Spagna - As : Juve - Neymar - sarebbero pronti 100 milioni più Dybala per il brasiliano : La Juventus potrebbe sicuramente rappresentare una delle protagoniste principali di questi ultimi giorni di calciomercato: come è noto infatti il 2 settembre ci sarà la chiusura e resta importante l'esigenza della Juventus di cedere alcuni esuberi. I principali indiziati a lasciare i bianconeri sono Rugani, Matuidi e Mandzukic ma non sono da escludere eventuali partenze di Emre Can e di Dybala. Per quanto riguarda il difensore centrale, è ...

