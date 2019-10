New York | uccide a sprangate quattro senzatetto | arrestato 24enne

New York : Sfera Ebbasta nella sede della label di Drake - Ernia e Luché vicini per caso : In questi giorni molti rapper italiani si stanno alternando tra New York e Los Angeles, tra questi Ernia, che – dopo essere stato Los Angeles, nello stesso periodo in cui la città californiana ospitava Rkomi, Drefgold e Sfera Ebbasta – ha immortalato nelle scorse ore, direttamente da New York, il suo incontro, casuale, almeno a detta dei diretti interessati, con Luché. Ernia e Luché, vicini per caso a New York "Manco a farlo apposta abbiamo ...

Primo centro Tailor Made Ferrari a New York : Ferrari ha aperto il suo Primo centro Tailor Made a New York. Unico nel suo genere nel Continente americano, questo nuovo centro prosegue la lunga tradizione di personalizzazione delle vetture che è iniziata nella fabbrica di Maranello negli anni 50 ed è cresciuta nel 2011 con l’apertura del Tailor Made Center a Maranello, seguito nel […] L'articolo Primo centro Tailor Made Ferrari a New York sembra essere il Primo su MotoriNoLimits | ...

Abiti da sposa : i più belli - da New York - per l’autunno 2020 : Donne, promesse spose, voi che pronuncerete il fatidico «sì» nella seconda metà del 2020, parliamo con voi. Sospendete qualsiasi attività alla quale vi stiate dedicando e prestate tutta l’attenzione alle gallery qui sotto. Perché, direttamente da New York, ecco arrivare tutte le nuovissime collezioni Bridal per l’Autunno/inverno 2020: un bastimento carico carico di romanticismo, pizzi, ricami e piume, di Abiti principeschi, ma anche ...

Immobiliare e mercato dell’arte in frenata : Londra e New York anticipano la recessione globale? : Semestre in flessione del 17,4%. Soffrono i capolavori milionari, sempre più rari in asta. Gli effetti di Brexit e guerra dei dazi su Usa e Cina. Il periodo moderno il più penalizzato, mentre il contemporaneo continua a volare

Comic-Con di New York : i trailer di Star Trek Discovery - Outlander e Lost in Space : New York Comic-Con 2019 trailer di Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, Outlander, Lost in Space Giornata ricca quella di sabato al Comic-Con di New York dove oltre all’annuncio del rinnovo e del ritorno di Lauren Cohan in The Waking Dead, anche altre serie tv hanno avuto il loro spazio. Star Trek Discovery/Picard #StarTrekPicard is coming to @CBSAllAccess on January 23. #StarTrekNYCC pic.twitter.com/bBHq80MTsT — Alex Kurtzman ...

Surface a New York. Design e qualità costruttiva - ricerca e innovazione : L’evento Surface svoltosi il 2 ottobre a New York può senza ombra di dubbio fregiarsi dell’aggettivo stupefacente. I motivi si possono riassumersi nel titolo e sono stati sottolineati da non pochi osservatori internazionali. Panos Panay e il suo staff hanno presentato ai giornalisti presenti a New York ben sei dispositivi: anche se poche ore prima dell’evento erano trapelate alcune immagini e diversi rumor, quello che abbiamo visto in diretta ...

New York - quattro senzatetto uccisi mentre dormivano. Un quinto ricoverato grave : Almeno quattro uomini, tutti ritenuti senzatetto, sono stati uccisi a New York, a Chinatown, da un assalitore che li ha colpiti con un grosso oggetto di metallo mentre dormivano. Un quinto e' ricoverato all'ospedale con ferite gravi. Lo riferisce la polizia della Grande Mela, che ha arrestato il presunto autore, un giovane di 24 anni. I corpi delle vittime sono stati scoperti uno dopo l'altro, grazie alla segnalazione di una persona non ...

A New York la rivoluzione della mobilità è partita da una pista ciclabile : Un percorso protetto sulla 9a Avenue ha fatto lievitare il traffico in bicicletta e fatto aumentare le vendite dei negozi: la mobilità sostenibile può partire dal basso