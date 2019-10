Nabil Karoui | candidato a presidente della Tunisia | è stato scarcerato

Kais Saied e Nabil Karoui andranno al ballottaggio delle elezioni presidenziali in Tunisia : La commissione elettorale tunisina ha confermato che i due candidati che andranno al ballottaggio al secondo turno delle elezioni presidenziali sono Kais Said e Nabil Karoui, che hanno rispettivamente ottenuto il 18,4 per cento e il 15,6 per cento dei voti. Finora

Con quasi la metà dei voti scrutinati - i due candidati più vicini ad andare al ballottaggio delle elezioni presidenziali in Tunisia sono Kais Saied e Nabil Karoui : Con quasi la metà dei voti scrutinati, i due candidati favoriti per andare al ballottaggio delle elezioni presidenziali in Tunisia sono Kais Said, che ha ottenuto finora il 18,8 per cento dei voti, e Nabil Karoui, con il 15,4. Al