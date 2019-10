MotoGp – Vinales avverte la Yamaha | futuro incerto per lo spagnolo | “ognuno sceglierà ciò

MotoGp - GP Thailandia 2019 : una Yamaha a tre velocità. Quartararo vola - Vinales intermittente - Rossi lento. Le cause : Negli ultimi campionati la Yamaha ha saputo essere vincente, deludente o sufficiente. Nelle due annate che sono state disputate, invece, è assomigliata molto di più ad un rompicapo di difficile soluzione, anzi quasi impossibile. Se poi, un anno fa, la M1 era una moto impossibile da guidare per tutti, nel 2019 il prodotto di Iwata ha aggiunto uno step ulteriore di difficoltà, cambiando completamente il suo rapporto con i piloti nel corso della ...

VIDEO Maverick Viñales MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Dobbiamo lavorare - il set-up di Quartararo è migliore del nostro” : Terzo podio nelle ultime quattro gare e sesta top3 della stagione per Maverick Viñales, autore di una buona prestazione quest’oggi in occasione del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Yamaha ha chiuso in terza piazza a Buriram, facendo fatica nella prima metà della corsa per poi rimontare progressivamente terreno nel finale senza riuscire a riprendere la coppia di testa formata da ...

MotoGp - Viñales sferza la Yamaha nonostante il podio : “devono lavorare di più - bisogna imparare da Petronas” : Il pilota spagnolo ha attaccato duramente la Yamaha per i problemi avuti oggi in gara in Thailandia, chiedendo di imparare dal SIC Petronas Un terzo posto che soddisfa fino ad un certo punto Maverick Viñales, costretto a chiudere il Gran Premio della Thailandia alle spalle di Marc Marquez e Fabio Quartararo. AFP/LaPresse Una prestazione condizionata dalla scarsa trazione avuta in gara dallo spagnolo, che ha puntato il dito contro la Yamaha ...

Maverick Viñales MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Ho avuto diversi problemi di aderenza all’inizio - poi ho recuperato ma era tardi” : Maverick Viñales si conferma una realtà consolidata della seconda parte di stagione del Mondiale MotoGP conquistando un bel terzo posto nel Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesimo round del campionato. Lo spagnolo della Yamaha ha raccolto il sesto piazzamento sul podio del 2019, il terzo nelle ultime quattro gare, portandosi in quarta posizione nella classifica generale del Mondiale a soli 4 punti dalla terza piazza occupata dalla Suzuki di ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : gerarchie ribaltate. Quartararo e Vinales sono diventati i veri anti-Marquez : Fabio Quartararo ha conquistato la quarta pole position stagionale durante le qualifiche del GP della Thailandia 2019 di MotoGP, stampando il nuovo record della pista di Buriram in 1’29?719, tenendosi alle spalle gli spagnoli Maverick Viñales (Yamaha) e Marc Marquez (Honda). La capacità sul giro secco del francesino classe 1999 è già saltata agli occhi parecchie volte durante questa stagione, nella quale Quartararo è stato molto spesso la ...

MotoGp Thailandia - pole per la Yamaha di Quartararo davanti a Vinales. Terzo Marquez. Solo nono Rossi : Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel gran premio di Thailandia della Motogp sul Chang Buriram Circuit. Il giovane francese della Yamaha, nonostante una caduta, è riuscito a precedere lo spagnolo Maverick Vinales su Yamaha ufficiale. Terzo Marc Marquez, nonostante la caduta rovinosa durante le prove libere. Primo degli italiani Franco Morbidelli, quarto. Poi, Danilo Petrucci quinto, Andrea Dovizioso settimo e Valentino Rossi ...

MotoGp - Viñales non nasconde l’amarezza : “sono incazzato perchè avrei potuto fare la pole” : Il pilota della Yamaha recrimina per un errore commesso in curva 1 senza il quale avrebbe potuto ottenere la pole position in Thailandia Soddisfazione per la prima fila ma anche un pizzico di amarezza per un errore, commesso in curva 1, senza il quale Maverick Viñales probabilmente avrebbe potuto ottenere la pole position. AFP/LaPresse Lo spagnolo comunque non si abbatte, sottolineando ai microfoni di Sky Sport MotoGp di avere le idee ...

MotoGp – Quartararo in pole - Vinales e Marquez completano la prima fila : la griglia di partenza del Gp della Thailandia : Stessi piloti ma posizioni diverse rispetto alla prima fila del Gp di Aragon, in Thailandia infatti c’è Quartararo che precede Vinales e Marquez Quarta pole position in stagione per Fabio Quartararo, che in Thailandia precede Vinales e Marquez grazie ad un tempo pazzesco che gli vale anche il record della pista. Una prestazione solida quella del francese, che domani dunque si candida tra i favoriti per la vittoria del Gran Premio. ...

MotoGp – Quartararo in estasi - Viñales incazzato e Marquez… assente : le parole dei top-2 dopo le qualifiche in Thailandia : Lo spagnolo della Honda non si presenta nel parco chiuso per un problema con la tuta, restano dunque Quartararo e Viñales ed esprimere le proprie sensazioni dopo le qualifiche del Gp della Thailandia Pole position e record della pista per Fabio Quartararo in Thailandia, il francese chiude davanti a tutti le qualifiche di Buriram tenendo alle proprie spalle Maverick Viñales e Marc Marquez. AFP/LaPresse Quarta partenza al palo per il rookie ...

MotoGp – Vinales positivo : “a Buriram siamo sempre veloci - sono fiducioso per le qualifiche” : Maverick Vinales pensa positivo dopo il secondo posto nelle FP2: Buriram è una pista favorevole alla Yamaha e lo spagnolo guarda con fiducia alle qualifiche Un secondo posto nelle FP2 e tanta fiducia per Maverick Vinales nelle FP2 del Gp della Thailandia. La pista di Buriram è favorevole alla velocità della Yamaha, le prestazioni di Quartararo (primo), Morbidelli (terzo) e Valentino Rossi (quinto) ne sono un segnale importante. Vinales ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : risultati e classifica FP2. Quartararo chiude in vetta su Vinales e Morbidelli - Rossi 5° - Dovizioso 8° : Dominio Yamaha sia nella FP2 del GP di Thailandia 2019 di MotoGP, sia nel complessivo del venerdì di Buriram. Davanti a tutti, infatti, il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) con 193 millesimi su Maverick Vinales e 221 su Franco Morbidelli. Quinto Valentino Rossi a 329 che precede Marc Marquez, mentre è ottavo Andrea Dovizioso. Ecco la classifica della FP2 e combinata del venerdì thailandese. classifica TEMPI FP2 GP Thailandia 2019 ...