È Morto Beppe Bigazzi - gastronomo e personaggio televisivo : È morto a 86 anni Giuseppe Bigazzi, giornalista e gastronomo, noto a molti per la sua presenza nel programma televisivo La prova del cuoco. Bigazzi era nato nel 1933 a Terranuova Bracciolini, in Toscana, e si era occupato di rubriche gastronomiche

