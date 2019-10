Mondiali Ginnastica 2019 – Clamorosa ammissione di Elsa Garcia | “i miei allenatori hanno

Mondiali Ginnastica artistica - per azzurre bronzo storico dopo 59 anni : Sport. La squadra femminile italiana di ginnastica artistica, gia' qualificata per le Olimpiadi di Tokyo, ha vinto il bronzo a Stoccarda

Ginnastica - Elsa Garcia shock ai Mondiali : “Abusata e insultata dagli allenatori - non mi hanno fatto qualificare alle Olimpiadi” : Elsa Garcia ha accusato pubblicamente i suoi allenatori di molestie verbali, fisiche e psicologiche. La messicana ha parlato in occasione dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si stanno disputando a Stoccarda, la 29enne ha puntato il dito contro i francesi Eric Demay e la moglie Cecile Pellerin. L’atleta ha dichiarato di essere stata subissata durante il percorso di avvicinamento alla rassegna iridata, il suo coach Antonio Bazarra ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : assegnato il premio Infinity Fujitsu - USA e Cina festeggiano per gli esercizi più difficili : Oggi è stato assegnato il premio Fujitsu Infinity ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, si tratta della prima edizione del riconoscimento indetto dalla Fujitsu. L’azienda giapponese ha fornito la strumentazione per la moviola in campo, attualmente prevista su tre attrezzi (volteggio, anelli, cavallo con maniglie), e ha anche voluto indire un premio che oggi è stato assegnato alle squadre che hanno eseguito gli esercizi caratterizzati ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Liu Tingting salta la finale all-around! Clamoroso forfait - fuori una ragazza da medaglia : Liu Tingting non parteciperà alla finale all-around dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che andrà in scena giovedì 10 ottobre (ore 16.00). La cinese non scenderà in pedana alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) e si tratta di un forfait di lusso perché l’asiatica aveva concluso il turno di qualificazione al sesto posto ed era una delle serie pretendenti a una medaglia alle spalle dell’inarrivabile Simone Biles. La ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : la Russia vince la gara a squadre - trionfo storico degli uomini! Primo sigillo dopo la caduta dell’URSS : La Russia ha vinto la gara a squadre maschile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, l’Armata ha trionfato alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) e si tratta di un’apoteosi davvero speciale per la corazzata dei coniugi Rodionenko: Primo titolo della storia da quando l’Unione Sovietica si è sciolta, l’URSS firmò l’indimenticabile poker d’oro dal 1985 al 1991 e poi terminò la sua gloriosa cavalcata. Da ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : la Russia vince l’oro a squadre maschile - battuta la Cina all’ultima rotazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questo intenso pomeriggio. Appuntamento a domani (ore 16.00) per la Finale all-around femminile: Simone Biles insegue il quinto titolo iridato sul giro completo, l’Italia si affida a Giorgia Villa ed Elisa Iorio. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 16.33 Russia Campionessa del Mondo! 261.726 per l’Armata che opera il sorpasso sulla Cina ...

Ginnastica artistica - Italia bronzo ai Mondiali di Stoccarda : Un'impresa storica nella Ginnastica artistica, un risultato inatteso e meraviglioso. Le ragazze della nazionale Italiana di Ginnastica artistica (Elisa Iorio, Giorgia Villa, Alice e Asia D'Amato, Desiree Carofiglio e Martina Maggio) hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Stoccarda, tornando sul podio dopo 69 anni di attesa. Che potessero far bene lo si poteva immaginare, non certo che bruciassero i tempi come hanno ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : la Cina vede l’oro a squadre - la Russia prova la rimonta. Ultima rotazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18 Stretovich sente il sangue e si fionda sulla preda: 14.666. Ora la Russia ha mezzo punto di vantaggio sulla Cina, mancano due esercizi a testa. Il Giappone è ormai rassegnato al bronzo nonostante il buon 14.066 di Tanigawa al quadrato. 16.15 La caduta di Sun Wei! 12.766. La corsa verso l’oro si riapre, la Russia deve approfittarne! 16.15 Minuti di riscaldamento, tra poco si ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale a squadre maschile. Cina - Russia e Giappone appaiate dopo quattro rotazioni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Si riparte col 14.225 al ferro. 15.45 Tra poco la quinta rotazione con Cina e Russia alle parallele, Giappone alla sbarra. 15.42 La classifica dopo quattro rotazioni: Cina al comando con 174.481 tallonata da Giappone (174.037) e Russia (173.829). Che battaglia per l’oro. 15.40 Tanigawa si difende con un positivo 14.366 alle parallele. 15.30 Kamoto non riesce a essere super come il ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : quando torna in gara l’Italia? Giorgia Villa ed Elisa Iorio in finale all-around : data - programma - orari - tv : Le Fate hanno passato una notte insonne, ancora incredule dell’impresa compiuta ieri quando hanno conquistato la medaglia di bronzo nel concorso a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. L’Italia è salita sul podio nella gara regina insieme a USA e Russia, una vera e propria apoteosi per le ragazze di Enrico Casella che hanno scritto un’autentica pagina di storia sportiva sovvertendo tutti i pronostici della vigilia. ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale a squadre maschile. Cina al comando dopo 2 rotazioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Tra poco la terza rotazione con Cina e Russia agli anelli, Giappone al volteggio. 14.48 Cina in testa con 87.116 dopo due rotazioni tallonata dal Giappone (86.831), vicini anche gli USA (86.266) mentre la Russia è quinta (85.665) preceduta dalla Gran Bretagna (85.898). 14.45 Belyavskiy risolleva le sorti della Russia con 14.000 al cavallo ma nel parziale hanno perso 2 punti dalla ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale a squadre maschile. Russia in testa dopo la prima rotazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.16 Minuti di riscaldamento agli attrezzi. 14.13 Tra poco la seconda rotazione: Russia e Cina al cavallo, Giappone agli anelli. 14.10 Si è chiusa la prima rotazione. Russia al comando ccol perentorio 48.833 ottenuto al corpo libero, il Giappone insegue con 43.499 al cavallo, Cina terza col 43.333 al quadrato. Più attardate USA (42.700), Gran Bretagna (41.999). 14.06 Superlativo 15.033 di ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo il bronzo a squadre? Premi bassissimi per le Fate : L’Italia ha scritto un pezzetto di storia e ieri ha conquistato una storica medaglia di bronzo nel concorso a squadre femminile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. La nostra Nazionale torna sul podio iridato della gara regina a 69 anni di distanza dalla prima e ultima volta, le Fate si sono letteralmente superate e hanno confezionato una magia davvero superlativa che può essere sicuramente annoverata come una delle imprese più belle ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : la magia della piccola Italia. Ora il sogno Olimpiadi : si può replicare il bronzo a squadre? : L’Italia ha lavorato alacremente negli ultimi tre-quattro anni con l’obiettivo di arrivare ai vertici, il sogno di Enrico Casella era quello di avere una squadra competitiva in grado di lottare per una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per cercare l’impresa nella gara più prestigiosa della Ginnastica artistica, il confronto tra Nazioni che scalda sempre il cuore degli appassionati e degli addetti ai lavori, c’era ...