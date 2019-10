Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il derby d'Italia tranon finisce mai. Ogni volta che si gioca questa sfida, soprattutto se la posta in palio è alta come domenica sera con i bianconeri che, espugnando il Meazza per 2 a 1, sono balzati in testa alla classifica salendo a diciannove punti e superando proprio i nerazzurri, fermi a diciotto punti. Uno dei giocatori finiti sul banco degli imputati èRomelu, tra i peggiori in campo. Il centravanti belga èin dubbio fino alla rifinituramattina tanto che nella conferenza stampa del giorno prima, il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, si era detto ancora non certo di poterlo avere a disposizione. L'attaccante ha forzato ma la prestazione non è stata dellei. Sulla performance disi è soffermato Lucianoche hatoriamente affermato che non ingaggiare l'attaccante belga èilJuve....

ArmandoAreniell : Moggi provoca l'Inter: 'Non prendere Lukaku è stato il miglior colpo della Juventus' -