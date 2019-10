Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Milano, 9 ott. (AdnKronos) - "Abbiamo avuto notizia del provvedimento con cui la sezione Fallimentare deldi Milano ha ritenuto non sussistenti, allo stato, i requisiti per la dichiarazione dello stato di insolvenza di. Il provvedimento halo spirito dell’iniziativa dei nostri c

TV7Benevento : Moby: legale obbligazionisti, Tribunale ha colto necessità di superare crisi... -