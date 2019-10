Miley Cyrus ricoverata in ospedale | al suo capezzale anche Cody Simpson

Miley Cyrus in ospedale (e la serenata di Cody Simpson come medicina) : Miley Cyrus e Cody SimpsonMiley Cyrus e Cody Simpson«Rose in una mano, chitarra nell’altra». Così Cody Simpson si è presentato nella stanza d’ospedale di Miley Cyrus, ricoverata da ieri probabilmente a seguito di una fastidiosa tonsillite. Il giovane artista australiano ha fatto una sorpresa alla cantante americana: i due, da circa una decina di giorni, si stanno frequentando assiduamente e sono finiti sulle prime pagine di tutti i giornali di ...

Miley Cyrus è finita all'ospedale per una tonsillite : Al suo fianco c'è il nuovo fidanzato Cody Simpson

Questo vecchio video di Cody Simpson dimostra che aveva una cotta per Miley Cyrus da anni : Un'intervista del 2012

Kendall Jenner ha sostenuto Miley Cyrus - dopo il messaggio sulla sua vita sentimentale : La cantante ha sottolineato come uomini e donne vengono trattati diversamente quando si parla di appuntamenti

Nuovo amore per Miley Cyrus? Avvistata insieme al cantante Cody Simpson : Nuove indiscrezioni sulla vita privata di Miley Cyrus fanno credere che l'artista ha già un Nuovo interesse amoroso e si tratterebbe di Cody Simpson, un giovane cantante australiano... Ha una vita amorosa piuttosto movimentata. Dopo il divorzio da Liam Hemsworth che ha scatenato l’ira dei fan e la relazione lampo con Kaitlynn Carter, pare che Miley Cyrus ha trovato già un Nuovo interesse amoroso. Lo riporta il settimanale E!News, affermando che ...

Miley Cyrus ha confermato la storia con Cody Simpson - rispondendo a chi la critica per la sua vita sentimentale : "Questa cosa del frequentare è nuova per me"

Il selfie-flirt di Miley Cyrus e gli altri gossip del weekend : Miley Cyrus-Cody Simpson?Blake Lively-Ryan Reynolds, genitori trisJames Middleton sposerà Alizee ThevenetUn nuovo amore per Brad Pitt?Paolo Bonolis e le «avances» di Freddie MercuryL’esordio di baby George allo stadioLa vita sentimentale di Miley Cyrus non è mai stata facile da decifrare. In questo 2019, poi, la popstar è passata dal matrimonio con Liam Hemsworth, alla relazione lampo con Kaitlynn Carter fino alla presunta nuova love story con ...

Miley Cyrus inarrestabile - nuovo flirt con Cody Simpson? : La rivoluzione di Miley CyrusLa rivoluzione di Miley CyrusLa rivoluzione di Miley CyrusLa rivoluzione di Miley Cyrus«Dopo le turbolenze sentimentali di quest’anno, Miley Cyrus ha deciso di rimanere single per un po’». Sbagliato! O meglio, i rumors che rivelavano la presunta volontà della popstar di rimanere da sola per un periodo di tempo, sono stati smentiti da un altro scottante gossip che la riguarda: «Si è scambiata un bacio con Cody Simpson ...

Miley Cyrus sarebbe stata vista mentre baciava Cody Simpson : I due sono amici da molto tempo

Una vacanza nel deserto da 5mila euro a notte per Miley Cyrus : In un mese appena la vita di Miley Cyrus è cambiata radicalmente. A fine agosto ha messo fine alla sua storia d’amore con Liam Hemsworth, spezzando il cuore del giovane attore australiano. Poi è fuggita a Capri insieme a Kaitlynn Carter per una vacanza bollente fra baci e carezze su un panfilo di super lusso. La celebre cantante pareva che avesse trovato una certa stabilità invece, qualche giorno fa, ha già messo fine alla love story con la star ...

Miley Cyrus - dopo la rottura con Kaitlynn si “consola” nel deserto… in un hotel da 5mila euro a notte : Un hotel super lussuoso, da 5mila euro a notte, l’Amangiri Resort, nel bel mezzo del deserto dello Utah e poi in canoa sul lago Powell e tra i canyon del Colorado, con mamma Tish e la sorella Brandy. Miley Cyrus ha trovato la soluzione per “dimenticare” i suoi due recenti fallimenti sentimentali: una vacanza scacciapensieri… in famiglia. La popstar è reduce da ben due rotture, la prima con il marito Liam Hesworth, ad agosto e la seconda, di ...

Miley Cyrus si sta lasciando alle spalle il breakup da Kaitlynn Carter con una vacanza in famiglia : Mamma Tish e la sorella Brandi al suo fianco

Dopo l'addio a Kaitlynn - Miley Cyrus si rifugia nel deserto : "Viaggio necessario con mamma e sorella", con queste parole Miley Cirus ha annunciato ai suoi follower su Instagram la partenza per un viaggio di famiglia, lontano da rumors e pettegolezzi. La pressione mediatica accumulatasi negli ultimi mesi sulla popolare cantautrice statunitense l'ha, infatti, portata ad allontarsi, momentaneamente, dall'occhio indiscreto di giornali e televisioni. Miley Cyrus è così partita per il Colorado con la mamma Tish ...

