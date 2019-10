Milano-Torino | Woods si prende la 100ª edizione | vittoria di forza | Valverde stroncato

Milano-Torino 2019 : Michael Woods beffa Alejandro Valverde in quel di Superga! : Una corsa storica, giunta ormai alla centesima edizione. 179 chilometri da Magenta a Torino, con l’ascesa finale sullo splendido scenario del Colle di Superga: sulle durissime pendenze a spuntarla nella Milano-Torino è un canadese, il portacolori della EF Michael Woods. Il nordamericano coglie uno dei più belli successi in carriera, lanciandosi così con grandi ambizioni verso il Lombardia. Cinque corridori in fuga nelle prime fasi di ...

Milano-Torino 2019 – Percorso - altimetria e favoriti della 100ª edizione [FOTO] : Partenza da Magenta e suggestivo arrivo davanti alla Basilica di Superga nei 179 km della 100ª edizione della Milano-Torino: Percorso, altimetria e favoriti della corsa odierna Dopo la Tre Valli Varesine disputatasi nella giornata di ieri, il grande ciclismo mondiale resta nel nord Italia per il classico appuntamento con la Milano-Torino. L’edizione 2019 della prestigiosa corsa tricolore coincide con l’appuntamento del centenario che ...

Milano-Torino 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi, mercoledì 9 ottobre, andrà in scena la Milano-Torino 2019, giunta alla sua 100^ edizione. Saranno 179 i chilometri che i corridori dovranno affrontare da Magenta alla Basilica di Superga. Quest’ultima, come nelle ultime edizioni, sarà la fase decisiva della corsa; un’ascesa dedicata agli scalatori puri, una rampa di lancio verso l’arrivo che ha sempre regalato grande spettacolo e vittorie di rilievo. Il parterre sarà ...

Ciclismo – Domani la 100ª Milano-Torino : ufficializzato l’elenco dei partenti : Al via il neo Campione del Mondo Pedersen con Bernal, Valverde e Fuglsang tra i più attesi. La corsa verrà trasmessa in diretta nei cinque continenti ufficializzato l’elenco dei partenti della 100esima edizione della Milano-Torino NamedSport, la più antica Classica ciclistica al mondo la cui prima edizione risale al 1876, organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, in programma Domani 9 ottobre. Tra i nomi di spicco il neo ...

Ciclismo - Milano-Torino : percorso col colle di Superga - in tv il 9 ottobre su Rai Sport : Domani, mercoledì 9 ottobre, si disputerà la centesima edizione della Classica più antica del Ciclismo: la Milano-Torino. Una corsa che si svolge annualmente dal 1913, però nata nel lontanissimo 1876, quando otto eroici Sportivi, in sella ad arcaiche bici, affrontarono per la prima volta il percorso di questa gara, evidentemente percorrendo strade dissestate e irregolari. Solo in quattro portarono a termine l’impresa, con il milanese Paolo ...

Ciclismo – Alaphilippe termina la stagione in anticipo : forfait alla Milano-Torino e al Lombardia : Alaphilippe rinuncia alla Milano-Torino e al Giro di Lombardia: il francese della Quick Step termina in anticipo la sua stagione E’ tutto pronto per un ultimo sprint a due ruote per le strade italiane: il Trittico d’Autunno regalerà tanto spettacolo agli appassionati di Ciclismo, che però per le strade italiane dovranno far a meno di un campione. Alaphilippe, infatti, ha deciso di finire con un pizzico di anticipo la sua ...

Milano-Torino 2019 : Superga attende il vincitore dell’edizione numero 100 : Domani, mercoledì 9 ottobre, andrà in scena la Milano-Torino 2019, che quest’anno festeggia la sua centesima edizione, con il classico arrivo davanti alla Basilica di Superga che ha sempre regalato vittorie una più bella ed avvincente dell’altra. Sarà numeroso e di gran spessore il parterre al via della corsa che partirà da Magenta, per arrivare sul colle torinese dopo 179 chilometri. L’anno scorso fu Thibaut Pinot a tagliare ...

Milano-Torino 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Presenti il campione del mondo Pedersen - Valverde e Bernal : In attesa dell’ultima Monumento stagionale, il Giro di Lombardia, va a chiudersi il calendario autunnale delle classiche italiane con le ultime due corse: oggi la Tre Valli Varesine, domani la Milano-Torino. Per la storica corsa che arriva in cima a Superga, giunta alla centesima edizione, troviamo una startlist di livello eccellente con grandi nomi come il campione del mondo Mads Pedersen, l’ex iridato Alejandro Valverde ed il ...

