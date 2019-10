Milano | investì e uccise un videomaker | patente revocata a vita

Incidente a Milano - investito bimbo di 8 anni : è in coma : Un bambino di otto anni è stato investito da un’auto a Cologno Monzese (Milano) intorno alle 17 ed è stato portato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda, dove si trova in coma. L’Incidente è avvenuto sul viale Lombardia e non si tratta, avverte l’Areu, di omissione di soccorso. L'articolo Incidente a Milano, investito bimbo di 8 anni: è in coma sembra essere il primo su Meteo Web.

Un bimbo di tre anni è stato investito da un'automobile oggi pomeriggio a Milano ed è ora in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Niguarda. Ha un trauma cranico ma è cosciente. Secondo la prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto attorno alle 15.50 in viale Jenner. Il piccolo stava attraversando la strada, non sulle strisce pedonali, con la mamma e altri bambini.

Le cuffie erano ancora in funzione e producevano musica quando sono intervenute le forze dell'ordine. L'uomo era un cittadino senegalese di 47 anni. Dopo l'incidente è stata sospesa la circolazione e i passeggeri di quel treno sono stati trasferiti su un pullman dove hanno proseguito il loro viaggio.

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Un uomo è morto mentre dopo essere stato investito da un treno a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni e i Vigili del Fuoco del comando provinciale.

E' stato fermato Aurelio G., di 65 anni, marito di Adriana Signorelli, trovata morta questa notte nella sua abitazione di via San Girolamo 4, in zona Chiesa Rossa a Milano. Il fermo non è stato ancora convalidato, ma i sospetti che l'uomo sia l'autore dell'omicidio sono forti, visti anche i precedenti per maltrattamenti nei confronti della vittima. Diverse le denunce che lei aveva presentato, ma molti anche i riavvicinamenti tra i due