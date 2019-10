Milano Golosa 2019 | il programma | gli espositori

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Il capoluogo lombardo è pronto a indossare il bavaglino d'ordinanza in vista dell'edizionedi, indal 12 al 14 ottobre al Palazzo del Ghiaccio. L'ormai celebre manifestazione enogastronomica ideata dal Gastonauta Davide Paolini radunerà quest'anno ben 200 artigiani del gusto, che offriranno ai visitatori il loro bagaglio di conoscenze, profumi e sapori all'interno di una tre giorni costellata di degustazioni, seminari e cooking show. I riflettori della manifestazione saranno puntati sulle eccellenze italiane, come da tradizione, ma con un'importante apertura all'estremo oriente: un intero padiglione sarà infatti riservato ad Asian Taste, uno speciale focus dedicato all'offerta gastronomica asiatica di alto livello che ha saputo rivoluzionare il mercato nostrano. «deve diventare la capitale della contaminazione culturale, anche in cucina», ha ...

