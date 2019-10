Milan | la delusione di Giampaolo | esonerato quando già tutti sapevano

Fonte : milanworld

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Questa prima parte di settimana è stata a dir poco tribolata per il. Nonostante la vittoria di Genova, la società rossonera ha deciso comunque di esonerare Marco, reduce da ben quattro sconfitte nelle prime sette uscite ufficiali. Tuttavia, la scelta dei dirigentiisti di comunicare asoltanto nella mattinata di ieri la notizia del suo esonero sarebbe stata apprezzata molto poco (per usare un eufemismo) dal tecnico abruzzese. Egli è rimasto deluso dalla decisione dei dirigenti del club di via Aldo Rossi di chiamarlo soltanto martedì mattina, ovverodel suo esonero si sapeva da almeno 48 ore. L'articolo, ladigiàproviene daWorld.it.

