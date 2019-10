Mihajlovic fa gli auguri al Bologna | “Sono sicuro che vincerò questa battaglia”

Bologna - il toccante messaggio di Mihajlovic prima del match con il Real Madrid : “vincerò la mia battaglia” : L’allenatore serbo ha inviato un messaggio al Bologna e ai suoi tifosi, trasmesso prima dell’inizio del match con il Real Madrid,organizzato per i 110 anni del club rossobù In pochi se lo sarebbero aspettati, ma Sinisa Mihajlovic ha voluto sorprendere tutti ancora una volta, mandando un messaggio commovente alla sua Bologna. Parole toccanti, espresse tramite un video trasmesso sui maxi-schermi del Dall’Ara prima del ...

Sinisa Mihajlovic e la toccante dedica della figlia : Mio padre non m'ha detto come vivere - ma... : Sul suo profilo Instagram, la figlia dell'allenatore del Bologna, Viktorija Mihajlovic, ha condiviso un'emozionante dedica scritta per il padre affetto da leucemia. Molto toccante è la dedica che Viktorija Mihajlovic ha riportato a corredo di una nuova nuova foto pubblicata su Instagram. "Mio padre non m’ha mai detto come vivere, ha vissuto, mi ha fatto osservare come lo faceva", quest'ultime sono solo alcune delle parole che Viktorija ha ...

Sinisa Mihajlovic - la commovente dedica della figlia : “Ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva” : Una foto del padre, in bianco e nero, con la mano sul cuore e il cappello in testa, ovviamente in un campo di calcio, e, nella didascalia, poche toccanti parole: “Mio padre non m’ha mai detto come vivere, ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva. E anche se tu non fossi il mio, se anche fossi per me un estraneo, per te stesso egualmente t’amerei”. È la dedica fatta da Viktorija Mihajlovic al padre Sinisa, l’ex calciatore serbo ora ...

Bologna - Mihajlovic punta la Juventus : intanto Seedorf gli manda un messaggio speciale : L’allenatore serbo ha intenzione di sedersi in panchina all’Allianz Stadium per Juventus-Bologna, intanto Seedorf lo saluta affettuosamente Ha lasciato ieri l’Ospedale Sant’Orsola dopo la fine del secondo ciclo di cure, Sinisa Mihajlovic prosegue la sua lotta contro la leucemia ma, al tempo stesso, continua a seguire da vicino il suo Bologna. Lapresse Nei prossimi dieci giorni starà con la sua famiglia a Roma, ...

La dedica della figlia di Sinisa Mihajlovic al padre è un omaggio alla sua forza : Una foto del padre, in bianco e nero, con la mano sul cuore e il cappello in testa. Viktorija Mihajlovic, la figlia dell’allenatore ed ex calciatore serbo colpito dalla leucemia, ha pubblicato uno scatto del papà Sinisa proprio nel giorno delle dimissioni dall’ospedale, dopo il secondo ciclo di cure.“Mio padre non m’ha mai detto come vivere, ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva - si legge nel post ...

La figlia di Sinisa Mihajlovic : «Ti amerei - anche se non fossi mio papà» : Mihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoDopo il pellegrinaggio al Santuario di San Luca di oltre mille tifosi che hanno pregato per lui, dopo l’impressionante boato ...

Sinisa Mihajlovic - tifosi del Bologna e della Lazio in pellegrinaggio insieme per sostenere il tecnico nella sua battaglia contro la leucemia : Sono saliti fino al santuario di San Luca, sul colle della Guardia a Bologna, fianco a fianco. tifosi del Bologna e della Lazio uniti nel pellegrinaggio che è partito questa mattina poco dopo le 9.30 dal capoluogo emiliano per pregare e sostenere Sinisa Mihajlovic, l’allenatore rossoblù ed ex difensore biancoceleste che sta lottando contro al leucemia. Uno striscione e tante magliette con la scritta ‘Sinisa c’è’ ...

Bologna-Lazio - Simone Inzaghi : “Bisogna trovare continuità. Mihajlovic è un amico - vincerà la sua battaglia” : “Il primo pensiero va a Mihajlovic, è un guerriero e sono sicuro al 100% che vincerà la sua battaglia, per me è un amico, mi ha aiutato tantissimo quando ero arrivato a Roma, abbiamo condiviso tante vittorie”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro il Bologna. Passando alla gara: “La partita di domani deve essere la gara di continuità, ci attende un avversario che è ...

«Ramsey ha segnato - riposa in pace Mihajlovic» : bufera sugli admin della pagina Fb “Il calcio ai tempi di WhatsApp” : Uniscono il calcio e le battute macabre, tipiche del black humor, e grazie a questa attività hanno raccolto, nel tempo, oltre 45mila follower. Ora, però, i gestori di una pagina Facebook si sono ritrovati nell’occhio del ciclone, citando a sproposito la banalissima e idiota ‘maledizione di Aaron Ramsey’ e il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, malato di leucemia. Contro il Verona, ieri pomeriggio, il gallese della ...

A Bologna la maglia più venduta è quella di Mihajlovic : Repubblica ospita un ampio reportage di Gabriele Romagnoli su Bologna e Mihajlovic l’allenatore cui a inizio stagione è stata diagnosticata una forma di leucemia. Ecco due brevi estratti. Sull’orlo della retrocessione la squadra dello scorso anno ha incrociato Mihajlovic e gli si è consegnata. I nuovi sono venuti per lui. Non ha disegnato uno schema, ma una personalità: 4-2-3-coraggio, diventata la parola chiave ben prima della malattia. ...

Impresa Bologna a Brescia - Cagliari ok a Parma - Mihajlovic assente per motivi salute : Impresa Bologna a Brescia, Cagliari ok a Parma, Spal batte Lazio. Impresa del Bologna di Sinisa Mihajlovic, assente in panchina per motivi di salute

Arianna Rapaccioni - moglie Sinisa Mihajlovic/ "Quando ha saputo della leucemia..." : Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic: "Quando ha saputo della leucemia...". Il retroscena raccontato dalle figlie a Verissimo.

Le figlie di Mihajlovic : «Tutta la forza di papà» : Mihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoA rompere il silenzio, per prima, è stata Viktorija Mihajlovic. ...

Verissimo - le figlie di Mihajlovic Viktorija e Virginia struggenti in tv : "Nostro padre è un guerriero" : A Verissimo Viktorija e Virginia Mihajlovic, ex naufraghe dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi e figlie di Sinisa, allenatore del Bologna, parlano della battaglia del loro papà. Quella più difficile, contro la leucemia. Combattivo come sempre, l'uomo ha deciso di presentarsi in panchina per le