Migranti | naufragio Lampedusa | riprese ricerche aeree

Migranti : naufragio Lampedusa - tra vittime ragazzo con tumore che voleva curarsi in Italia : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) – Aveva deciso di lasciare la Tunisia e tentare la fortuna della traversata per provare a curare il suo tumore in Italia. Ma non ci è mai arrivato perché la barca su cui si trovava si è capovolta e il suo corpo non è mai stato ritrovato. E’ la storia di Fakher, un ragazzo tunisino di 28 anni, affetto da un brutto tumore, di cui si sono perse le tracce. Era sul barcone di legno con 52 persone che si ...

Naufragio Migranti Lampedusa : morti e feriti in mare - il bilancio : Naufragio migranti Lampedusa: morti e feriti in mare, il bilancio Ennesimo tragico Naufragio a largo di Lampedusa. Questa volta, a farne le spese, sono almeno 13 donne (di cui una incinta) e otto bambini. Per ora, si contano 22 superstiti. Ci sono ancora una 15ina di dispersi e, purtroppo, sembrano esserci davvero poche speranze. Il barchino si è ribaltato ad appena 6 miglia dal principale punto di approdo italiano. Una distanza molto ...

Migranti : naufragio Lampedusa - riprendono ricerche dispersi : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) – Riprenderanno questa mattina le ricerche dei dispersi del naufragio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì davanti alle coste di Lampedusa. Sono tredici le vittime accertate, tutte donne, e tra 15 e 20 i dispersi, tra cui almeno 8 bambini. A Lampedusa per anche oggi tira un forte vento di maestrale e continua a piovere. Quindi le ricerche sono ostacolate ma dovrebbero riprendere a breve.L'articolo ...

Migranti : Naufragio Lampedusa - prima notte all’hotspot per i superstiti : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) – prima notte all’hotspot di Lampedusa per i 22 superstiti del Naufragio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a poche miglia dall’isola, costato la vita a 13 donne. Sono una ventina almeno i dispersi. I Migranti sopravvissuti sono stati ascoltati per tutta la giornata di ieri dagli uomini della Squadra mobile di Lampedusa e hanno raccontato di essere partiti dalla Libia e, dopo uno stop ...

Migranti : naufragio Lampedusa - tra le vittime una bambina di 12 anni : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - C'è anche una bambina di 12 anni tra le 13 vittime dell'ultimo naufragio avvenuto nella notte al largo di Lampedusa. Sono tutte giovani donne, l'età media è di 20 anni. Tra loro la bambina recuperata all'alba di oggi. Sono ancora in corso le ricerche degli altri corpi.

Migranti - naufragio a Lampedusa : 13 donne morte - dispersa anche bimba di 8 mesi : naufragio di una barca di Migranti vicino alle coste di Lampedusa: sul posto le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno recuperato fino ad ora 13 cadaveri, avvistati...

**Migranti : naufragio Lampedusa - tra i dispersi anche una bimba di 8 mesi con la sua mamma** : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – C’è anche una bimba di appena 8 mesi con la sua mamma tra i dispersi al largo di Lampedusa, dopo il naufragio avvenuto la scorsa notte a poche miglia dall’isola. Come apprende l’Adnkronos, a raccontarlo è stata una sopravvissuta, sorella delle due vittime che è riuscita a salvarsi. Ora si trova all’hotspot e racconta tra le lacrime quanto vissuto nella notte. Le ricerche ...

Lampedusa : naufragio di barchino - 9 morti - oltre 20 Migranti dispersi : AGGIORNAMENTO ORE 11:30 - Salgono a nove i corpi recuperati da Guardia Costiera e Guardia di Finanza a circa un miglio da Lampedusa. Si tratta di alcuni degli oltre 20 dispersi finiti in mare dopo il ribaltamento del barchino che trasportava circa 50 migranti. naufragio barchino vicino LampedusaTragedia nella notte tra domenica e lunedì a circa un miglio da Lampedusa. Un barchino con decine di migranti a bordo è naufragato ...

Migranti - naufragio davanti a Lampedusa : 9 corpi recuperati - 22 in salvo ma molti dispersi : È successo ancora una volta. Questa notte, intorno alle ore 3.00, una piccola imbarcazione carica di Migranti si è ribaltata la largo delle coste italiane. Gran parte di coloro che erano a bordo, Migranti che cercavano di raggiungere il nostro Paese e l'Europa, sono stati inghiottiti dalle acque del Mediterraneo. naufragio Migranti: i numeri della tragedia Sono 22 i superstiti, tratti in salvo dalle motovedette della Guardia Costiera e della ...