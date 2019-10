Michael Stipe | fotografo a suon di musica | Ma ormai i Rem sono finiti per

Non è ancora tempo per un disco solista di Michael Stipe - il cantautore : “Non sento la pressione - rilassatevi” : Del disco solista di Michael Stipe si era tanto parlato durante l'estate, quando i taccuini del periodico Robinson di Repubblica lo avevano raggiunto a Bologna mentre stampava il suo libro di illustrazioni Our Interference Time: A Visual Record. Alle domande del giornalista Dario Pappalardo l'ex frontman dei REM aveva parlato di 18 brani inediti pronti da lanciare per un debutto solista , ma mancava una data. Your Capricious Soul è stato ...

Guardo a Your Capricious Soul di Michael Stipe come si guarda a un palpito di vita in mezzo all’apocalisse : Cassandra non ha fatto una bella fine, diciamocelo apertamente. Certo, quelli e quelle a cui predisse la morte sono in effetti morti, la città di cui predisse la fine, la distruzione, l'annientamento è caduta, puntuale come le tasse, perché se una ha il dono della preveggenza non ce n'è, ci azzecca sempre. Ma alla fine, per mano di Clitemnesta e Egisto, lì a Micene, durante l'attentato a Agamennone, morì anche lei. E non che in precedenza se la ...

Dobbiamo accontentarci : Michael Stipe torna - ma senza R.E.M. Il nuovo singolo «Your Capricious Soul» : Perchè «Automatic for the People»?Automatic for the PeopleLa copertinaSinbad Motel Gli studi di registrazioneChi ha suonato cosaLe tracce dell'albumJohn Paul JonesDriveTry Not to BreatheThe Sidewinder Sleeps ToniteEverybody Hurts Everybody Hurts, il titoloEverybody Hurts, il videoclip Sweetness Follows Monty Got a Raw DealL'outing di Michael Stipe IgnorelandMan on the Moon, il videoclip Man on the Moon, la canzone Man on the Moon, il film The ...