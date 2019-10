Messina | si schianta con lo scooter contro un camion dopo il lavoro | muore ragazzo di 28

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Luciano Galletta, 28 anni, è andato a sbattereun mezzo diServizi che era fermo, ai bordi della carreggiata di via Catania, mentre gli operai erano impegnati in lavori stradali. Ilè stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico ma non ce l'ha fatta a causa delle gravi lesioni causate dall'impatto.

