Mertens | ma che combini? I compagni si scattano una foto | lui si abbassa i pantaloncini e

Mertens : “Sto bene al Napoli. Non mi vedo in Cina o in Qatar. Dicono che sono adatto al calcio spagnolo” : Dries Mertens ha rilasciato una lunga intervista al portale belga Rtbf: “Ho 32 anni, ma non mi sono mai sentito così bene. E’ come se ne avessi 25-26 sul piano atletico, forse perché non ho ancora figli. Sto vivendo la mia migliore fase della carriera. Il prossimo europeo non sarà la mia ultima occasione di stare ancora in nazionale” Sul vicinissimo record di Maradona: “sono molto orgoglioso di poter eguagliarlo: stiamo ...

Napoli - Insigne mette alle spalle le polemiche : Mertens punta il record : “Per me e’ importante giocare con questa maglia e, da napoletano, sono orgoglioso di indossarla. Essere capitano dei colori ai quali tengo e’ un sogno che si e’ avverato”. Sono le dichiarazioni di Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, che si racconta ai canali social della Lega di serie A dopo le polemiche per l’esclusione in Champions. “Ogni volta che segno al San Paolo e’ ...

Napoli - Mertens si racconta : “Qui si vive benissimo - è tutto perfetto. Spero di battere il record - vogliamo anche lo Scudetto” : Napoli, Mertens si racconta: “Qui si vive benissimo, è tutto perfetto. Spero di battere il record, vogliamo anche lo Scudetto” Napoli Mertens| Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Serie A. Ecco quanto riportato dalla redazione di Forzazzurri.net. “Quando cantano il mio nome mi fa bene, dopo un gol è ancora più bello. Dopo sette anni qui mi sento napoletano. Ho tanti ...

Mertens al Voetbalmagazine : “Non so ancora dove giocherò l’anno prossimo” : Dopo quelle uscite ieri riguardanti il suo difficile rapporto con Maurizio Sarri, oggi ci sono nuove dichiarazione della lunga intervista rilasciata da Dries Mertens al magazine Sport/Voetbalmagazine. Alla domanda in merito ad un possibile suo arrivo all’Anderlecht, il belga ha risposto: “Mai dire mai, ma sinceramente non penso che finirò la mia carriera in Belgio. È tutto ancora molto aperto: sono ancora sotto contratto con il ...

LIVE Napoli-Cagliari 0-0 - Serie A in DIRETTA : palo di Mertens che scalda il San Paolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-LAZIO (ORE 21.00) 72′ Fuori un buon Ionita, dentro, “El Pata” Castro. 70′ LLORENTE!!!!! CHE DIFESA DEL CAGLIARI! FORCING NAPOLI! Pisacane libera tutto sulla sponda dello spagnolo per Mertens. 68′ SUBITO PERICOLOSO LLORENTE! Grande cross di Mario Rui ma lo spagnolo va a vuoto. 66′ Dentro Llorente, ovazione per ...

CorSport : il Cagliari vittima preferita di Mertens che è a soli 2 gol da Maradona : Mancano due gol soltanto, a Dries Mertens, per raggiungere il record che appartiene a Maradona. E il belga potrebbe riuscire nell’impresa già stasera, visto che il Cagliari è la sua musa ispiratrice. In sette anni, scrive il Corriere dello Sport, ai sardi Ciro ha segnato infatti nove volte in dieci partite. Due sole le volte che è andato in bianco, una nel 2013 e l’altra la stagione scorsa. Stasera il belga sarà in campo in attacco. Arriva alla ...

Venerato su Mertens : “Milan e Roma ci stanno provando per lui - ma anche United e Psg. Contratto in scadenza un pericolo” : Venerato su Mertens: ecco il possibile futuro del belga Venerato su Mertens| Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha parlato durante la Domenica Sportiva di Dries Mertens e del suo futuro a Napoli. Queste le sue dichiarazioni. “Dries Mertens vuole eguagliare Diego Armando Maradona ed anche superarlo, continuando a segnare tanti gol con la maglia del Napoli. Contrattualmente, però, è in scadenza e, in teoria, volendo, da gennaio ...

Pagelle Napoli-Liverpool 2-0 : Mertens e Llorente decidono nel finale - Liverpool che spreca nel primo tempo : Il Napoli inizia con il piede giusto la sua Champions League 2019/2020. Al San Paolo, infatti, la squadra di Carlo Ancelotti supera con il punteggio di 2-0 i campioni di Europa del Liverpool grazie ad un calcio di rigore realizzato da Mertens al 37’st ed al raddoppio di Llorente al 47’st. Dopo un primo tempo nel quale i Reds hanno sprecato troppo, il match sembrava condurre verso lo 0-0, ma a otto minuti dalla fine Callejon si ...

Pagelle Napoli-Liverpool 1-0 : Mertens decide su calcio di rigore - Liverpool che spreca nel primo tempo : Siamo giunti all’85esimo minuto di Napoli-Liverpool, primo match del girone di Champions League 2019/2020. I partenopei conducono per 1-0 grazie al rigore di Mertens realizzato al 37’st. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle della sfida del San Paolo. NAPOLI (4-4-2) Meret 6.5 – Chiude bene tutto quello che gli capita a tiro. Non deve compiere parate clamorose a parte un paio su Salah, ma si fa sempre trovare attento in ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : esordio vincente per Giorgi. Passano il turno anche Mertens e Pavlyuchenkova : Buona la prima per Camila Giorgi nel torneo WTA di Osaka. Sul cemento giapponese la marchigiana ha superato all’esordio la cinese Xin Yun Han in due set con il punteggio di 7-6 6-1. Adesso l’azzurra affronterà l’americana Sloane Stephens, testa di serie numero tre. Supera il primo turno anche la belga Elise Mertens, che ha superato agevolmente l’americana Whitney Osuigwe in due rapidi set per 6-3 6-1. Sarà, invece, ...

Napoli-Liverpool - torna Insigne. Giocherà Mertens o Lozano? O tutti e due? : Ieri il Napoli è tornato subito in campo per prepararsi all’impegno di Champions di domani. Il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport ipotizzano quale sarà la formazione che Ancelotti metterà in campo contro il Liverpool. Scelte che saranno definite meglio oggi, dopo la rifinitura. Entrambi i quotidiani sportivi parlano del ritorno di Manolas accanto a Koulibaly. Mentre per il Corriere dello Sport sarà confermato anche Maksimovic, per la ...

Napoli-Sampdoria 1-0 primo tempo. Gol di Mertens (anche una traversa) - Meret salva due volte : È il Napoli cobra. La squadra di Ancelotti è capace di mordere all’improvviso, lo ha dimostra a Firenze e a Torino contro la Juventus. E lo ha confermato contro la Sampdoria oggi. Il Napoli l’ha sbloccata dopo 13 minuti con un’azione improvvisa nata da fallo laterale. Da sinistra verso destra, Di Lorenzo serve rasoterra Mertens che bruci tutti e segna sul primo palo. E pi festeggia col pancione. Ma non è una partita semplice ...

Mertens : «Il Napoli non ha venduto i big e ha anche comprato. È una società che cresce» : Monica Scozzafava ha intervistato Dries Mertens per il Corriere della Sera, l’attaccante belga che aspira a battere il record di gol di Maradona prima e di Hamsik dopo anche se questo potrebbe essere il suo ultimo anno al Napoli. Nessun rimpianto neanche per aver perso il Barcellona due anni fa, il suo unico rimpianto potrebbe essere solo quello di non battere il record di gol Ma Mertens non fa una tragedia del mancato rinnovo, pensa solo ...

Mertens : “Mi piacerebbe tornare a giocare come esterno d’attacco anche nel Napoli : Il Corriere dello Sport ospita un’intervista a Dries Mertens, ancora impegnato con la nazionale belga, dopo la vittoria 4-0 sul San Marino. Tanti i temi trattati. Innanzitutto la posizione occupata in campo nella squadra diretta dal ct Martinez: esterno d’attacco a sinistra. Mertens ammette che è un ruolo che gli piacerebbe ricoprire anche nel Napoli. Mertens, il ct Martinez l’ha utilizzata come esterno d’attacco a sinistra. Le piacerebbe ...