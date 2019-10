Meno partenze meno morti in mare | cosa c’è di vero

Migranti - procuratore di Agrigento Vella : In Libia Meno partenze - ma più torture : Lo abbiamo intercettato di ritorno da un incontro all'Onu dove ha illustrato l'esperienza della procura di Agrigento in materia di contrasto ai trafficanti di esseri umani. Il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, titolare - con il capo dell'ufficio Luigi Patronaggio - di delicate inchieste su sbarchi e traffico di Migranti, senza entrare nel merito dei contenuti di quei fascicoli coperti da riserbo - come quello che ipotizza il ...