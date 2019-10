Massimo Pericolo racconta il passato da pusher | ' Io avevo proprio bisogno di soldi'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)è con ogni probabilità l'uomo simbolo del 2019 del rap italiano, annata eccellente – come tutte ormai, dal 2016 in poi – per il genere musicale di riferimento delle nuove generazioni, almeno in termini di vendite, streaming e riscontro agli eventi live. Il rapper di Brebbia è infatti riuscito in pochi mesi a mettere in atto una vera e propria scalata ai piani alti del rap game, che ha ben pochi precedenti per rapidità in Italia. Un anno fa, pur essendo già musicalmente attivo da tempo, era sostanzialmente sconosciuto, oggi è invece uno dei protagonisti assoluti della scena, amato dal pubblico e rispettato da tantissimi pezzi da novanta, come Salmo, Marracash o Fabri Fibra, solo per citarne alcuni, che hanno voluto pubblicamente spendere belle parole per lui....

AtlleSopjani : MASSIMO PERICOLO - 7 MILIARDI (Prod. Crookers & Nic Sarno) (OFFICIAL VIDEO) - LorisBertalmio : Ricordatevi che a me me ne fotte il cazzo anche di quel piciu di massimo pericolo - gladysmayd : mi piacciono i ragazzi un po’ massimo pericolo un po’ prince della tauro -