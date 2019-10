Marvel’s Helstrom | il cast della nuova serie Hulu tratta dai fumetti Marvel

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)’s, ecco ildaiattualmente in sviluppo perLadai, ha svelato finalmente il suo: ha scelto Tom Austen Sydney Lemmon ( The Royals) e (Fear the Walking Dead) come fratelli Daimon e Ana, mentre Elizabeth(Unbelievable, Manifest, Homeland) interpreterà loro madre, Victoria. Paul Zbyszewski sarà showrunner e tra i produttori figura il capo, Jeph Loeb. Ma la nostra cara piattaforma streaming non smette di sorprenderci, e tra le novitànon c’è solo: ha messo in sviluppo The Testaments, (il sequelThe Handmaid’s Tale) tratto dal nuovo libro di Margaret Atwood. (Qui i dettagli) Attualmentenell’universoè impostato come membrosquadra Strikeforce con Blade, Monica Rambeau, Angela, ...

carotelevip : RT @telesimo: #SerialPills: #9Ottobre Flash News sulle #serietv: oggi si parla di #AllAmerican, della nuova #Marvel’s #Helstrom, di un grad… - telesimo : #SerialPills: #9Ottobre Flash News sulle #serietv: oggi si parla di #AllAmerican, della nuova #Marvel’s #Helstrom,… - sonocoseserie : Svelato il cast di Marvel’s Helstrom -