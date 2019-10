' Marco Pantani è stato ucciso' Video Le Iene | spacciatore ' Perchè non indagano su '

Caso Pantani – A Le Iene le clamorose rivelazioni dello spacciatore del Pirata : “Marco è stato ucciso - cercate i soldi” [VIDEO] : Novità clamorose sulla morte di Marco Pantani: parla lo spacciatore del Pirata Sono passati 15 lunghi anni dalla morte di Marco Pantani, ma ancora le cause del decesso del Pirata rimangono misteriose. La Procura di Rimini non ha ritenuto utile riaprire le indagini sulla morte di Pantani, avvenuta il 14 febbraio 2004, nonostante diversi punti interrogativi. A creare scompiglio e far discutere, sperando in una nuova riapertura del Caso, ci ...

Marco Pantani - il Procuratore : “morto per droga - non ci sono misteri”. Morra (M5S) : “soddisfatto” - ma la famiglia insiste : “troppe incongruenze - è stato ucciso” : Il Procuratore della Repubblica di Rimini, Elisabetta Melotti, è stata sentita oggi dalla Commissione Antimafia e ha detto che il caso della morte di Marco Pantani è chiuso, senza verità celate. “Sulla causa di morte di Marco Pantani, rispetto a ciò che ha già valutato il giudice, non ci sono elementi nuovi di nessun genere: ogni aspetto è stato esaminato dal giudice“, ha tagliato corto il magistrato. Secca la replica della famiglia: ...