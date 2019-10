Manuel Bortuzzo | la sentenza | condannati a 16 anni gli autori dell' aggressione

Nuoto - condannati a 16 anni i due aggressori di Manuel Bortuzzo : È arrivata oggi la sentenza riguardante l’aggressione al nuotatore Manuel Bortuzzo , che fu vittima di una sparatoria, insieme alla fidanzata Martina, lo scorso 2 febbraio in piazza Eschilo a Roma. L’atleta subì una lesione midollare completa, per la quale è rimasto paralizzato alle gambe. Il gup di Roma ha condannato a 16 anni di reclusione Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, riconoscendo la premeditazione. I due aggressori sono stati giudicati ...

