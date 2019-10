Manuel Bortuzzo | dalla sparatoria al processo | le tappe della vicenda

Atteso per oggi verdetto sentenza per due che spararono a Manuel Bortuzzo : Roma – È attesa per la giornata di oggi la sentenza del processo, con rito abbreviato, che vede imputati Daniel Bazzano e Lorenzo Marinelli, accusati del tentato omicidio del nuotatore Manuel Bortuzzo e della sua fidanzata . Il fatto avvenne la notte tra il 2 e 3 febbraio scorso nel quartiere Axa di Roma. Bortuzzo, ferito alla schiena da un proiettile, e’ rimasto paralizzato alle gambe. La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 20 ...

Manuel Bortuzzo - sentenza rinviata. La difesa : "Marinelli e Bazzano non volevano uccidere" : Gli avvocati dei due giovani chiedono le attenuanti generiche. Il 9 ottobre sarà il giorno della verità

Manuel Bortuzzo - la difesa degli imputati : “Non volevano uccidere - non ci fu alcuna premeditazione”. La sentenza attesa il 9 ottobre : Quella notte non avevano alcuna intenzione di uccidere e il gesto non fu premeditato. È quanto hanno sostenuto gli avvocati di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del duplice tentato omicidio del nuotatore Manuel Bortuzzo e della fidanzata Martina Rossi avvenuto la notte tra il 2 e il 3 febbraio scorso a Roma. A causa dei colpi di arma da fuoco che lo raggiunsero in zona spinale, Bortuzzo riportò la lesione del midollo e rimase ...

“Che tempo che fa” – Prima puntata del 29 settembre 2019 – Manuel Bortuzzo - Federica Pellegrini - Mahmood tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Prima puntata stagionale, con diverse novità. La Prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Raitre e gli ultimi due su Raiuno, il programma quest’anno passa a Raidue. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti troppo bassi. Il programma però ora […] L'articolo “Che tempo che fa” – Prima puntata del 29 settembre 2019 – Manuel Bortuzzo, ...

Manuel Bortuzzo a Italia Si : “Non c’è pena per chi mi ha sparato” : Italia Si, Marco Liorni intervista Manuel: “Non esiste una pena per chi mi ha sparato” Si è raccontato con una lunga e toccante intervista nella puntata di Italia Si di oggi, sabato 28 settembre 2019, Manuel Bortuzzo, presente dall’inizio di questa nuova stagione come saggio fisso, accanto a Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e un quarto giudice che varia di volta in volta (oggi Raimondo Todaro, preceduto da Adriano Panatta ...

Manuel Bortuzzo E FIDANZATA MARTINA/ "Bova mi ha voluto nel suo film..." - Italia Sì - : MANUEL BORTUZZO, l'agguato e l'amore per la FIDANZATA MARTINA a Italia sì. "Raoul Bova mi ha voluto nel suo film, ma non perché sono in carrozzina".

Che tempo che fa - Fabio Fazio debutta su Rai2 con Gino Strada e Manuel Bortuzzo : Che tempo Che Fa di Fabio Fazio, dopo più di 1000 puntate e oltre 3500 ospiti nazionali e internazionali, avvia la diciassettesima stagione su Rai2 domenica 29 settembre 2019. Che tempo Che Farà con l’intervista a Gino Strada L’appuntamento è preceduto alle ore 19.30 da Che tempo Che Farà, in cui Fabio Fazio insieme a Mago Forest si intrattengono con il pubblico in sala in un gioco di improvvisazione che conduce i telespettatori allo ...

Manuel Bortuzzo - chiesti 20 anni per gli aggressori : La Pm Elena Neri ha chiesto 20 anni di carcere, formulando l'accusa di tentato omicidio, per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due responsabili dell'aggressione e del ferimento di Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto azzurro. Il nuotatore venne aggredito lo scorso 2 febbraio in Piazza Eschilo, nel quartiere Axa a Roma, mentre era in compagnia della sua fidanzata. I due aggressori succitati sono i responsabili del ferimento di ...

"Chi ha sparato a Manuel Bortuzzo deve restare 20 anni in galera". La richiesta del pm al processo : Il 30 settembre, salvo cambi di programma, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due ragazzi di Acilia accusati del ferimento del nuotatore 19enne di origini trevigiane Manuel Bortuzzo, conosceranno il proprio destino giudiziario. Il pm Elena Neri ha chiesto la loro condanna, in abbreviato (e quindi con lo sconto di un terzo della pena), a 20 anni di reclusione per duplice tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, per ...

