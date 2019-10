Mafia | Bonafede | ' esamineremo tema pentiti'

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Marsala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) - "La lotta alla criminalità organizzata per noi è una priorità.anche ildella collaborazione con la giustizia". Lo ha detto il ministro Alfonso, parlando della decisione della Cedu sull'ergastolo ostativo ma anche della corte di Cassa

tutto_travaglio : #Ergastolo ostativo, Bonafede: 'Fondamentale per lotta alla mafia. Ci batteremo contro sentenza Cedu'… - PierantoniFabio : RT @ANTEO17: Ergastolo ostativo, Bonafede: “È strumento fondamentale per lotta alla mafia. Ci batteremo contro la sentenza della Cedu” http… - ANTEO17 : Ergastolo ostativo, Bonafede: “È strumento fondamentale per lotta alla mafia. Ci batteremo contro la sentenza della… -