Made in Italy | il Diavolo veste Krizia e Versace

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)inUno dei titoli di punta della nuova stagione di Canale 5 èin, la fiction prodotta da Taodue e The Family che racconterà la nascita del pret-à-porter italiano. La moda è un argomento insolito per la serialità Mediaset, quindi la scommessa è delicata, e l’ammiraglia non potrà contare del tutto sull’effetto sorpresa, dal momento che il prodotto è già disponibile su Amazon Prime Video. Noi lo abbiamo visto per voi.in: una fiction piacevole, con una trama già vista e una protagonista poco nota La fiction si presenta come una versione italianizzata del film cult IlPrada. Anche qui c’è una ragazza semplice, ed estranea ai meccanismi della moda, che si ritrova a lavorare in una rivista del settore; Irene è interpretata dalla modella Greta Ferro che, oltretutto, ha una certa somiglianza con la protagonista della pellicola, ...

matteosalvinimi : Una giornalista difende il Parmigiano Reggiano come esempio del Made in Italy, il signor Conte la fa portare via.… - LegaSalvini : #Salvini: Una giornalista difende il Parmigiano Reggiano come esempio del Made in Italy, il signor Conte la fa port… - MarcosRuivo : RT @Barbara20993343: Il made in Italy romagnolo....???? ......buon appetito...???????? -