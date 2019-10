Fonte : wired

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) In un momento storico in cui letv imperversano, è facile cadere in quella che è l’omologazione dei linguaggi, che spesso hanno la tendenza ad appiattirsi sui modelli che vengono dal mercato angloamericano. In Italia, in mezzo a tante produzioni che seguono la via dell’innovazione (magari con un pizzico di esterofilia), a volte si ricade in modi di fare tanto criticati in passato, rievocando lo spauracchio della tanto bistrattata fiction. Eppur si muove, come si direbbe, e tutti i player in circolazione si stanno progressivamente lanciando su prodotti locali che cercano distile e temi, ancora sospesi però fra una tanto perseguita originalità e la difficoltà di affrancarsi da cliché nostrani o altrui. Uno dei casi esemplari più recenti è sicuramenteIn, latv sul boom della moda italiana negli anni Settanta diffusa su Amazon Prime Video ...

matteosalvinimi : Una giornalista difende il Parmigiano Reggiano come esempio del Made in Italy, il signor Conte la fa portare via.… - LegaSalvini : #Salvini: Una giornalista difende il Parmigiano Reggiano come esempio del Made in Italy, il signor Conte la fa port… - MilanoCitExpo : Made in Italy e Extravergine, i tentativi italiani di rinnovare il linguaggio delle serie tv… -