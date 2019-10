Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Luigi Di Maio ha incassato un plebiscito sul taglio dei parlamentari, ma i malumori restano. Alla kermesse a Napoli nel fine settimana mancherà Di Battista. Elezione dei capigruppo verso fumata nera

fisco24_info : M5S, il dissenso è solo congelato. Le ombre su Italia 5 Stelle: Luigi Di Maio ha incassato un plebiscito sul taglio… - paolo104 : RT @a_meluzzi: Il M5S era nato come contenitore a perdere del dissenso per la funzione che sta svolgendo proprio ora. GrilloCasaleggio con… - FabyCony3 : RT @ausoloda: @CriticaScient @luigidimaio @Mov5Stelle @M5S_Camera @M5S_Senato M5S, partito creato dai poteri forti per incanalare e gestire… -